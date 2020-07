Musk, Bezos, Gates, Apple a další. Na účtech firem i celebrit se objevil podvodný tweet

„Rozhodli jsme se věnovat něco své komunitě. Za všechny bitcoiny, které pošlete na níže uvedenou adresu, pošleme zpět dvojnásobek.“ Tweet s tímto nebo obdobným textem se objevil na účtech řady známých osobností i firem. Jde o podvod, který se snaží z uživatelů vylákat peníze.

Mezi postiženými byl například účet šéfa Tesly Elona Muska, někdejšího šéfa Microsoftu Billa Gatese, šéfa Amazonu Jeffa Bezose a dalších. Tweet se objevil i na účtech firem jako je Apple či Uber.

Zasaženy byly také účty @bitcoin, @coindesk, @coinbase a další, které jsou spojeny s kryptoměnami.

Není zatím jasné, jak se podvodníkům podařilo tweety během krátké doby na řadě účtů publikovat. Někteří majitelé účtů (například CoinDesk) říkají, že měli přístup chráněný dvoufaktorovou autentizací (2FA).

Twitter podle serveru TechCrunch uvedl, že se událostí zabývá. Na účtu technické podpory Twitteru se objevila zpráva, že firma o bezpečnostním incidentu ví, zjišťuje, co se stalo a snaží se problém vyřešit.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.