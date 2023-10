Musk měl kvůli nařízení DSA zvažovat, že Evropanům sebere síť X, později to popřel [AKTUALIZOVÁNO]

Autor: PCWorld s využitím Midjourney

Aktualizace 14:36 – Elon Musk na síti X popřel, že by se poznatky Business Insider zakládaly na pravdě. Server obvinil ze šíření deziformací.





Yet another utterly false Business Insider. They are not a real publication. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2023

Původní zpráva:





Podnikatel Elon Musk údajně uvažuje, že svou síť X (dříve Twitter) znepřístupní Evropanům. Nechce se totiž podvolit unijnímu nařízení o digitálních službách (DSA). Uvedl to server Business Insider s odvoláním na zdroj obeznámený se situací.

DSA slouží právě jako dohled nad velkými online platformami jako je X. Jim ukládá povinnost rychle zasahovat proti nenávistným projevům. Digitálním koordinátorem, který v Česku bude povinnosti z DSA vymáhat, bude Český telekomunikační úřad.

Evropská komise už síti X zaslala seznam otázek. Z jejích odpovědí chce zjistit, jak platforma uložené povinnosti plní. Podle Business Insideru Komisi k odeslání dotazníků přiměly důkazy o šíření výzev k násilí a dezinformacím po útoku palestinského hnutí Hamás na Izrael. Na síti X se objevily zmanipulované fotografie a ukázky z videoher místo reálného bojiště. Vydávány však byly za svědectví skutečných událostí. Upozornil na to eurokomisař Thierry Breton.

Musk, který za Twitter před rokem zaplatil 44 miliard dolarů, v reakci na dotazník řekl, že síť X nebude v Evropě k dispozici, anebo že k ní uživatelům na tomto kontinentu přístup zablokuje. Omezit Twitter jen na Spojené státy přitom Musk zvažoval podle Business Insideru hned po jeho převzetí s nadějí, že tím ušetří na nákladech.

Nebyl by to přitom první případ, kdy se provozovatel sociální sítě rozhodl ze svého dosahu Evropu vynechat. Podobně postupovala i Meta se svou letos spuštěnou konkurenční službou Threads. Také Meta to mimo jiné zdůvodnila přísnými digitálními pravidly v EU.

Síť X má podle údajů společnosti Apptopia pouze asi devět procent globální uživatelské základny v Evropě. Denní používání této sítě se v posledním čtvrt roce snižuje celosvětově.