Musk spustil XChat, chatovací aplikace je zatím jen pro iPhony a iPady

David Slížek
Dnes
Autor: X

Sociální síť X po testování na malé skupině lidí veřejně spustila svou samostatnou chatovací aplikaci XChat. K dispozici je zatím jen pro zařízení s operačním systémem iOS (nebo iPadOS), a to nejméně ve verzi 26.

Uživatel se do služby přihlašuje svým účtem na sociální síti X. Nová aplikace umožňuje posílání textových zpráv i audiohovory, nabízí také možnost skupinových chatů nebo posílání zpráv, které se po určitém čase samy automaticky smažou. 

Podle X jsou zprávy v XChatu chráněné koncovým (end-to-end) šifrováním. To ale nemusí být zcela neprůstřelné. Podle dostupných informací totiž ukládá soukromé klíče uživatelů (chráněné čtyřmístným PIN) na svých serverech, kdežto například Signal je má uložené v uživatelově zařízení.

X nabízí možnost posílání soukromých zpráv s dalšími uživateli (tzv. Chat) také ve své hlavní aplikaci (i tady se chlubí koncovým šifrováním). Jaký bude vztah mezi tímto chatováním a novou mobilní aplikací není zatím jasné.

V Česku funguje stejnojmenná služba Xchat, která vznikla v polovině 90. let a v roce 2000 ji převzala společnost Netcentrum (někdejší majitel portálu Centrum.cz). Následně přešla na vydavatelství Economia, které službu v roce 2016 prodalo společnosti 42ideas. Tu tvoří skupina kamarádů, kteří se spojili s cílem zachovat provoz kdysi ikonické české služby.

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

