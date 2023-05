Musk: Twitter promaže neaktivní účty, lidem klesnou počty followerů

Twitter odstraní účty, které několik let nevykazují žádnou aktivitu. Na svém twitterovém účtu to oznámil majitel a generální ředitel této sociální sítě miliardář Elon Musk s upozorněním, aby uživatelé počítali s tím, že se jim počty sledujících mohou náhle propadnout.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop