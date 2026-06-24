Muži z Nového Jičína provozovali ukradenou online videohru. Vydělali tím miliony a hrozí jim osm let vězení

Kriminální policie v Novém Jičíně obvinila dva muže ve věku 46 a 47 let ze zločinu porušení autorského práva a práv k databázi, případ se týká videoher. Dvojici hrozí až osm let odnětí svobody.
Kriminalisté zároveň zabavili finanční prostředky a nemovitosti v hodnotě 12 milionů korun. Policie uvedla, že tito muži zbohatli díky jedné z nejznámějších online her, přesný název nesdělila.
“Obvinění měli využít zdrojový kód počítačové hry, který byl zveřejněn na internetu. Hra je oblíbená zajímavým tématem, který je inspirován asijskou mytologií a orientální kulturou. Vynalézaví muži, i přestože nevlastnili licenční smlouvu, měli upravit zdrojový kód hry takovým způsobem, že je hráč od sebe nerozlišil. Poté měli hru umístit veřejně a bezplatně na internetu. Velké peníze však inkasovali za vylepšené charakteristiky herních postav. Tento počítačový byznys jim vynesl přes deset milionů korun,” shrnuli policisté.
Činnost obviněné dvojice měla být podle policistů sofistikovaná a její odhalování trvalo měsíce. Akce je výsledkem trestního oznámení, které zaslal anonym v podobně e-mailu.