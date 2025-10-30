Na CNN Prima News se poprvé objeví virtuální moderátorka

Komerční zpravodajská stanice CNN Prima News ve svém vysílání poprvé využije virtuální moderátorku. Postava vytvořená umělou inteligencí, která dostala jméno Nora, se objeví v novém videopodcastu AI News.
Tento magazín o umělé inteligenci bude mít premiéru v sobotu 1. listopadu ve 14:40 hod. Stanice jej připravuje ve spolupráci s Českou asociací umělé inteligence a společností Ydeal.
Podle tiskové zprávy bude mít Nora v pořadu specifickou roli. Zaměří se na praktické ukázky a návody, jak efektivně využívat AI nástroje, například pomocí optimalizace dotazů (promptů).
Hlavní moderátorkou pořadu, která diváky provede aktualitami ze světa AI, bude Laura Doubková. Součástí vysílání budou také rozhovory s odborníky, které povedou Alexander Bruna ze společnosti Elevaty.ai a ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl.