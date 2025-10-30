Lupa.cz  »  Na CNN Prima News se poprvé objeví virtuální moderátorka

Na CNN Prima News se poprvé objeví virtuální moderátorka

Filip Rožánek
Dnes
1 nový názor

Virtuální moderátorka CNN Prima News Autor: CNN Prima News

Komerční zpravodajská stanice CNN Prima News ve svém vysílání poprvé využije virtuální moderátorku. Postava vytvořená umělou inteligencí, která dostala jméno Nora, se objeví v novém videopodcastu AI News. 

Tento magazín o umělé inteligenci bude mít premiéru v sobotu 1. listopadu ve 14:40 hod. Stanice jej připravuje ve spolupráci s Českou asociací umělé inteligence a společností Ydeal. 

Podle tiskové zprávy bude mít Nora v pořadu specifickou roli. Zaměří se na praktické ukázky a návody, jak efektivně využívat AI nástroje, například pomocí optimalizace dotazů (promptů). 

Hlavní moderátorkou pořadu, která diváky provede aktualitami ze světa AI, bude Laura Doubková. Součástí vysílání budou také rozhovory s odborníky, které povedou Alexander Bruna ze společnosti Elevaty.ai a ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. 

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

