Na dně Baltu přestala fungovat datová trasa vedoucí souběžně s ruským plynovodem [AKTUALIZOVÁNO]

Podmořské datové spojení mezi Finskem a Německem se přerušilo. Podle finského serveru Iltalehti to potvrdil provozovatel podmořského kabelu, firma Cinia. Příčina poruchy zatím není známa a Cinia zatím nechtěla spekulovat o tom, zda za ní může být špionáž. Je ale podle ní nepravděpodobné, že by přerušení kabelu mohly způsobit seismické záchvěvy nebo sesuvy půdy.





Na tiskové konferenci zaznělo, že k přerušení kabelu došlo ve švédské hospodářské zóně, a to v blízkosti jižního cípu ostrova Öland. To je také důvod, proč se do vyšetřování události zapojilo i Švédsko.

C-Lion 1 je přibližně 1200 kilometrů dlouhý podmořský telekomunikační kabel vedoucí z Helsinek do Rostocku. Komerčně je využíván od roku 2016.

Na místo přerušení kabelu doplula loď s příslušným vybavením. Běžně podobné opravy trvají mezi 5 až 15 dny. Pobřežní stráž přitom nezaznamenala ve Finském zálivu žádné hlášení v souvislosti s tímto incidentem. Spojení je vícenásobně zálohováno jinými trasami.

Podle zprávy zveřejněné v roce 2022 veřejnoprávní televizí Yle jde o jediný kabel, který vede přesně po stejné trase jako ruské plynovody.

Za tip na tuto aktualitu děkujeme našemu čtenáři.