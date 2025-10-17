Na druhý pokus už to vyjde? CNN zase spustí předplacenou službu

Americká zpravodajská stanice CNN spustí 28. října 2025 nové předplatné s názvem „All Access“. Platforma má ve Spojených státech sloužit jako rozcestník pro přístup k živému vysílání, archivu pořadů a veškerému textovému zpravodajství z produkce CNN.
Měsíční předplatné bude 6,99 dolaru (v přepočtu zhruba 145 Kč), roční 69,99 dolaru (přibližně 1455 Kč). Televize zároveň oznámila časově omezenou zaváděcí nabídku, kdy si zájemci mohou do 5. ledna 2026 pořídit roční předplatné za sníženou cenu 41,99 dolaru (zhruba 870 Kč) na první rok.
Předplatitelé tarifu „All Access“ získají přístup k živému vysílání americké CNN i vybraných mezinárodních variant, archivu s více než 1000 hodinami dokumentů z produkce CNN Originals a k novým seriálům a filmům, které budou dostupné den po jejich televizní premiéře. Součástí balíčku bude i exkluzivní video obsah a neomezený přístup ke všem článkům na webu CNN.
„Nikdo nepokrývá svět jako CNN. Díky této nové nabídce předplatného bude mít naše publikum nyní přístup k tomu nejlepšímu z CNN napříč platformami,“ slibuje Alex MacCallum, výkonná viceprezidentka pro digitální produkty. „Je to zásadní krok v evoluci CNN, protože se snažíme poskytnout divákům kompletní zážitek se CNN ve formátu, který odráží, jakým způsobem dnes lidé se zprávami pracují,“ dodala.
Je to už druhý pokus, jak divákům napřímo prodávat obsah CNN. Ten předchozí, ambiciózní streamovací služba CNN+, musel v roce 2022 skončit necelý měsíc po svém spuštění. Mateřská společnost Warner Bros. Discovery tehdy změnila strategii a od samostatných předplatitelských služeb se přiklonila k integraci obsahu do své hlavní streamovací platformy HBO Max.
Po několika letech integrace se teď CNN zase od HBO Max oddělí a zkusí generovat peníze samostatně.
Nová služba „All Access“ v USA naváže na stávající, už rok fungující předplatné, které se přejmenuje na Basic a nabídne pouze neomezený přístup k textovému obsahu. Stávající předplatitelé CNN prostřednictvím kabelových a satelitních operátorů budou mít k nové streamovací službě přístup bez dalších poplatků. Pokud však budou chtít neomezeně číst články na webu, budou si muset předplatit základní tarif „Basic“.
Konkurenční Fox News provozuje od roku 2018 službu Fox Nation, která se ovšem kromě zpravodajství silně zaměřuje na zábavu a lifestylový obsah s celebritami. Další zpravodajská stanice MSNBC je zatím k vidění na streamovací platformě Peacock, už brzy se ale oddělí od mateřské skupiny a bude fungovat pod názvem MS NOW. Velké celostátní sítě ABC, NBC a CBS nabízejí své zpravodajské kanály zdarma. Také NBC však ještě letos plánuje spustit vlastní placenou zpravodajskou službu.