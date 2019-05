 »  Na festivalu ve Zlíně se diskutuje o vlivu zpravodajství na děti

Filip Rožánek

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pořádá v rámci zlínského filmového festivalu odbornou diskusi o vlivu zpravodajství na dětského diváka.

„Ve většině domácností jsou večerní televizní zpravodajské relace jakousi standardní kulisou rodinného dění a děti zprávy vnímají, přestože to tak mnohdy nevypadá, nebo si to jejich rodiče neuvědomují. Konference Média dětem, média s dětmi by měla odpovědět na otázku, co si dětský divák z běžného televizního zpravodajství odnáší, jak mu rozumí a jak je jím ovlivňován,“ řekla Zlínskému deníku Vilma Hušková z úřadu rady.

Podle vysílací rady si dítě, které je konfrontováno s běžným komerčním zpravodajstvím, myslí, že svět kolem něj je plný hrozeb a násilí. Tím je narušován jeho pocit bezpečí a jistoty. Ne všechny rodiny s dětmi hovoří o zhlédnutém obsahu, vysvětlují dětem souvislosti či informace zařazují do širšího kontextu.

Na diskusi zazní příklady z praxe RRTV, probírat se budou náročná témata ve vysílání pro děti, mediální gramotnost školáků a vliv médií na utváření strachu nejmladších diváků. Kompletní program konference najdete na webu RRTV (ve formátu PDF).