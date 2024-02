Na finance bude v O2 dohlížet Jan Bechyně

Autor: PPF

O2 má od března nového finančního ředitele. Tomáše Kouřila nahrazuje v čele finanční divize telekomunikačního operátora Jan Bechyně. Téměř 10 let ve firmě působil jako Chief Controller a měl na starosti finanční výkonnost a zdraví firmy. Současně se stane i členem představenstva.





"Velmi si vážím projevené důvěry. Rád bych se v nejbližší budoucnosti zaměřil na digitalizaci a zjednodušení procesů jak uvnitř firmy, například v rámci jejího agilního vývoje, tak ve vztahu k našim zákazníkům,“ říká ke své nové roli Jan Bechyně.





Bechyně vystudoval mezinárodní vztahy na VŠE v Praze a další zkušenosti nasbíral v rámci studia na École de Commerce et de Gestion v Orléans ve Francii. Více než 10 let působil na různých finančních pozicích ve společnosti Unilever v Česku a Nizozemí. Do O2 nastoupil v roce 2007 na pozici finančního ředitele pro B2B a postupně se dostal až na pozici Chief Controllera. Patří, mimo jiné, mezi zakladatele programu SazejStromy.cz, který je nyní součástí aktivit Nadace O2.