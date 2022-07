Na Instagramu bude čím dál víc videí, fotky ale neopustíme, reagoval šéf služby na kritiku

Autor: screenshot, Lupa.cz

Sociální síť Instagram řeší odpor části uživatelů k většímu důrazu na publikování a sdílení videí. Služba, zaměřená původně na sdílení fotografií, se k videím snaží posouvat v posledních dvou letech. V roce 2020 uvedla možnost publikovat krátká videa nazvaná Reels a od té doby jim dává stále větší prioritu.

Letos v červnu začal testovat přehrávání videí na celé obrazovce (full-screen) a minulý týden Instagram oznámil nejnovější změnu: když uživatel nahraje video, které bude kratší než 15 minut, služba jej automaticky nasdílí právě jako Reels. Videa a sekvence se také v aplikaci sestěhují na jednu záložku, doplnila firma.

Proti příklonu k videím protestuje řada uživatelů, včetně některých prominentních influencerů se stovkami milionů sledujících. Na kritiku reagoval i šéf Instagramu Adam Mosseri. Na sociálních sítích publikoval krátké video, ve kterém vysvětluje, že sdílení fotek z Instagramu nezmizí, ale zároveň se bude služba stále více přiklánět k videu:

„Budeme dále podporovat fotografie, je to součástí naší historie, já mám fotky rád a řada z vás také. Ale abych byl upřímný, zároveň si myslím, že se Instagram časem bude více a více posouvat k videu. Děje se to už teď, i kdybychom nic nezměnili. Když se podíváte na to, co lidé na Instagramu publikují, co sdílí a co lajkují, jde stále více o videa. Musíme tuto změnu následovat, ale stále budeme podporovat i fotky,“ řekl.

Na Instagramu podle něj budou lidé také stále častěji vídat obsah od účtů, které přímo nesledují. Mosseri to vysvětluje tím, že tak mohou uživatelé objevovat nové věci, o kterých dříve netušili.

Změny na Instagramu a zároveň obdobná proměna Facebooku souvisí s tím, jak se jejich majitel, společnost Meta, snaží vyrovnat s nástupem konkurenční služby TikTok. Ta je založena právě na sdílení krátkých videí a na tom, že uživatelům nabízí nepřetržitý sled algoritmicky řazených příspěvků.