 »  Na javořickém vysílači je výluka DVB-T2 i rozhlasového vysílání

Filip Rožánek

Technici Českých Radiokomunikací pracují od časného rána až do 15 hodin na vysílači Jihlava-Javořice. Pravidelná údržba anténních systémů má za následek dočasnou výluku digitálního televizního vysílání a odmlčely se také některé rozhlasové stanice.

Mimo provoz jsou DVB-T2 přechodové sítě 11 (kanál 26, programy České televize) a 12 (kanál 28, komerční stanice). Nenaladíte ani DVB-T multiplexy 1 (kanál 33), 2 (kanál 35) a 3 (kanál 30). V době do 10 do 15 hodin mají pauzu rozhlasové frekvence 90,7 MHz (Radiožurnál), 95,4 MHz (ČRo Plus), 100,3 MHz (Impuls) a 93,4 MHz (Frekvence 1).

164 metrů vysoká věž šíří televizní signál výkonem 100 kW. Pokrývá Vysočinu a část Jihočeského kraje.