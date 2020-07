Na Kleti a Kojálu jsou výluky, ovlivňují televizní i rozhlasové vysílání

Kvůli kontrole anténních systémů mají technickou výluku dva významné vysílače. Kleť v jižních Čechách a Kojál na jižní Moravě přes den nevysílají signál digitální televize a plánovanou přestávku mají rovněž analogová rádia.

Digitální vysílání na Kleti má odstávku v době od 6.00 do 15.00, týká se všech tří DVB-T2 sítí – tedy Multiplexu 21 na 39. kanálu, Multiplexu 22 na 27. kanálu i Multiplexu 23 na 22. kanálu.

V případě rozhlasových stanice se výluka, která začne v 10 hodin, týká programů ČRo České Budějovice (106,4 MHz), ČRo Radiožurnál (91,1 MHz), Frekvence 1 (94,1 MHz) a Impuls (102,9 MHz). Technická přestávka by měla trvat nejpozději do 15 hodin, v případě regionálního vysílání Českého rozhlasu jen do 12 hodin.

Na vysílači Kojál mají od 6.00 do 15.00 výluku DVB-T sítě České televize (29. kanál) i komerčních stanic (40. a 59. kanál). Odmlčí se rovněž DVB-T2 přechodové sítě, tedy Multiplex 11 (26. kanál) a Multiplex 12 (28. kanál). Od 10 do 15 hodin nenaladíte ani rozhlasové stanice ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Brno, Frekvence 1 a Impuls. DVB-T vysílání České televize z Kojálu zítra před půlnocí definitivně skončí.