Na Krašově začala obnova anténních systémů pro VKV rozhlas

České radiokomunikace prověřují a obnovují anténní systémy pro šíření analogového rozhlasu z vysílače Plzeň-Krašov. Práce jsou naplánované až do 31. července 2020. V pondělí, ve středu a v pátek bude jejich důsledkem v časných ranních hodinách úplné přerušení vysílání několika stanic.

27. července od 5.00 do 5.30 nevysílaly stanice Radiožurnál (89,1 MHz), Dvojka (101,7 MHz), Vltava (95,6 MHz), Impuls (91,4 MHz) a Frekvence 1 (104,1 MHz). Od půl šesté ráno je vysílač provozován plným výkonem jen do dolní poloviny anténního systému. Úplný výpadek se zopakuje 29. července opět mezi 5.00 a 5.30, po němž bude pro změnu následovat provoz plným výkonem do horní poloviny anténního systému. Nejdelší výluka se očekává 31. července od 5.00 do 6.00.

K normálnímu provozu by se mělo rozhlasové vysílání z Krašova vrátit 31. července v odpoledních hodinách.