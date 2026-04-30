Na Moravě se rozběhly nejvýkonnější grafiky Nvidia, server vyjde na 15 milionů

Jan Sedlák
Dnes
I v České republice se pomalu objevují instalace toho nejvýkonnějšího, co nabízí společnosti Nvidia, největší dodavatel grafických karet (AI čipů) na světě. České Radiokomunikace (ČRA) nově instalovaly server Nvidia HGX B300 osazený osmi kartami Nvidia B300.

HGX B300 spadá do kategorie Blackwell Ultra a v současnosti jde o nejvýkonnější nabídku Nvidie. Server obsahuje 2,3 TB paměti HBM3E (288 GB na kartu) s propustností 64 TB/s. Výkon v FP4 je až 144 petaflops, v FP8 to dělá 72 petaflops. NVLink páté generace zvládá 14,4 TB/s, na síť se používá ConnectX-8 (osmkrát 800 Gb/s). Spotřeba je 10 až 11 kW.

Ceny takového serveru mají širší rozpětí, záleží na dostupnosti nebo výrobci. Obecně se lze dostat až k 600 tisícům dolarů, tedy skoro 15 milionů korun. Na dodávce se podíleli partneři M Computers a TD Synnex. Server byl k dispozici za 10 dnů, což je v kontextu trhu velmi rychlé.

ČRA nedávno zprovoznily server Nvidia DGX B200 z generace Blackwell. Podle firmy nejde o instalace typu “možná to někdy někdo koupí”, ale o reálné instalace na základě poptávky zákazníků.

ČRA se v AI infrastruktuře výrazně orientují na západní trhy typu Německo, kde poptávka je. Ředitel společnosti Miloš Mastník Lupě řekl, že problémem je spíše omezená dostupnost karet a serverů na trhu, zájemci na koupi by byli. ČRA také nedávno instalovaly servery s grafikami AMD pro původem ukrajinskou firmu Boosteroid, konkurenci pro GeForce Now a další služby pro streamování her.

ČRA technologie od Nvidie umisťuje do datacentra Lužice nedaleko Hodonína. To zatím, hlavně kvůli lokalitě, nebylo tolik obsazené, takže má nové využití. Společnost chce také postavit jednu z pěti evropských AI gigatováren. Tam se ale ze strany Evropské komise vyskytly značné problémy, ČRA proto možná na Zbraslavi, kde se rozběhla stavba datacentra, zůstanou u skromnějších rozměrů.

Nvidia chystá na trh novou generaci Vera Rubin, vypadat bude takto:

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje kapacitu datacenter

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

V Brně lékaři přišili zcela amputovanou ruku

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

OnlyOffice k Euro-Office: musíte použít naše loga, ale nesmíte

CorelDRAW Graphics Suite 2026: design s Artist Intelligence

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

„Zakázali mi v e-shopu AI agenta.“

Zranitelnosti na historickém maximu, nejohroženější je Linux

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

Měkké neznamená zralé. Takhle poznáte chutné avokádo

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může uškodit

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

