Na Němce to nestačí, ČR ale má značný počet čipových firem. Vyzkoušejte interaktivní mapu

Jan Sedlák
Dnes
Čip na FEKT VUT Autor: Jan Sedlák

Dnes byla spuštěna kombinace interaktivní mapy a databáze monitorující čipové a polovodičové firmy a další subjekty v Evropě včetně České republiky. Jde o webovou aplikaci EU Chips Ecosystem Tracker připravenou českými a slovenskými výzkumníky ze Středoevropského institutu asijských studií (CEIAS) v rámci projektu Chips Diplomacy (CHIPDIPLO).

“Interaktivní mapa nabízí přehled více než 2 500 společností ve 27 členských státech EU, mapovaných na úrovni jednotlivých lokací (provozoven, výroben, kanceláří), s možností filtrování podle segmentu dodavatelského řetězce, vlastnictví a dalších kritérií, včetně údajů o obratu a velikosti pracovní síly. Mapování klíčových panevropských iniciativ, včetně IPCEI, pilotních linek, kompetenčních center a EU Chips Design Platform,” shrnula pro Lupu Kara Němečková z CEIAS.

Česko patří mezi státy s největším množstvím firem a organizací, celkově jich je aktuálně vedeno 83. Hlavní hráči na trhu jsou ale řádově jinde, Německo má v databázi 754 záznamů (silné jsou zejména továrny a R&D centra v okolí Drážďan), Nizozemsko je na 335 záznamech (silný ekosystém kolem ASML, NXP a tak dále) a silní je také Francie (330) nebo Itálie. Slovensko je na 32 subjektech.

Databáze nezahrnuje “pouze” firmy zaměřené na výrobu nebo návrh čipů, jde o širší ekosystém navázaný na polovodičový průmysl. Česko má například silný sektor s elektronovými mikroskopy.

“Tracker vychází z veřejně dostupných dat a je koncipován jako živý nástroj a bude pravidelně aktualizován tak, aby odrážel aktuální vývoj,” doplnil Filip Šebok z CEIAS.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

