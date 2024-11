Na Novu se vrátí Superstar, Prima natočí další Zrádce

Autor: TV Nova Vítězem předchozího ročníku Superstar se v prosinci 2021 stal Adam Pavlovčin.

Po čtyřleté pauze se na obrazovky televize Nova vrátí talentová soutěž Superstar. Nový ročník vznikne opět ve spolupráci se slovenskou stanicí Markíza. Bude to už osmá česko-slovenská varianta mezinárodního formátu Idol.





Nova a Markíza vyhlásily castingy pro všechny zájemce starší 15 let. Superstar Česko Slovensko 2025 má být podle upoutávek „větší, než kdy dřív“. Při posledním vysílání na podzim 2021 pořad zaujal především divačky ve věku od 15 do 24 let, finále sledovalo 43,31 % z nich. Superfinále, kde si zpěvák Adam Pavlovčin odnesl výhru dva miliony korun, sledovalo 719 tisíc diváků starších čtyř let. Na Slovensku byl divácký zájem spíš vlažný, Superstar 2021 nenavázala na výkon předchozích sérií.

Podobné reality show mají pro Novu kromě oslovení mladších diváků také marketingový přesah. „Nova je asi pořád největší výrobce influencerů, právě díky reality show. Každý rok jich na trh dostaneme desítky, a když jsou šikovní a pracovití, dokážou se udržet a fungovat dlouhé roky. Kombinovaný zásah Voya a televize je masivní, někdo si reality show najde na obrazovce, někdo na Voyu,“ poznamenal generální ředitel Novy Daniel Grunt při velké mediální debatě na Czech Internet Forum 2024.

Konkurenční televize Prima se mezitím rozhodla natočit další řadu taktické hry Zrádci, v níž skupina soutěžících usiluje o zlatý poklad. Také tento formát je adaptací úspěšného mezinárodního pořadu, původně vznikl v Nizozemsku pod názvem De Verraders.

Casting na účastníky druhé série je otevřený od konce října. První dvanáctidílná řada je nyní hlavním nedělním pořadem Primy. V konkurenci silných formátů na Nově a na ČT1 sice aktuálně oslovuje zhruba 350–400 tisíc diváků, osvědčila se ale jako magnet na předplatitele streamovací platformy Prima+. Platící uživatelé totiž mohou nové díly sledovat s týdenním předstihem. Nyní vysílaná sezona se natáčela na jaře na hradě Křivoklát.

Také Zrádci mají přesah na Slovensko – vysílá je tam televize Joj, respektive její tematická stanice Joj Plus. Detektivní hra je dostupná také na streamovací službě Joj Play.