Na právo vyřídit vše digitálně si lidé počkají o dva roky déle

Autor: Karel Choc, Internet Info

Poslanci schválili odklad takzvané digitální ústavy o dva roky. Původně zákon o právu občanů na digitální služby počítal s náběhem povinností pro úřady od února příštího roku. Vládní koalice však prosadila jeho odklad s odůvodněním, aby se úřady stihly na digitalizaci připravit. Zákon přitom poskytl časový prostor na přípravy od roku 2020.





Odklad kritizuje opozice včetně Pirátů, kteří byli do podzimu součástí vládní koalice. Ti navrhovali pouze roční odklad. Hnutí ANO odložení účinnosti označilo za projev neschopnosti vlády včas dokončit jeden z projektů, které sama považovala za klíčové. Rovněž jim vadí, že dvouletý odklad koalice prosadila jako přílepek k novele zákona o elektronických komunikacích, který primárně řeší pravidla telemarketingu.

Poslanecký klub hnutí ANO už dříve oznámil, že se v případě schválení zákona možná obrátí na Ústavní soud. Podpořit ho v tom chce i hnutí SPD. „Považujeme to za klasický přílepek,“ řekla předsedkyně klubu Alena Šilerová.

Součástí schváleného odkladu je i ustanovení změkčující původní digitální ústavu. Úřad podle něj nebude muset provést digitální úkon, pokud by mu to způsobilo „nepřiměřenou zátěž“, tedy bylo by podle předkladatelů „neefektivní, nehospodárné a neúčelné“.

Odklad bude muset posoudit ještě Senát a prezident.