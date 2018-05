 »  Na Redditu se řeší údajná bomba v českém datacentru. Policie o ničem neví

Jan Sedlák

Na jednom vlákně na Redditu se dnes probírá zajímavá věc. Uživatel s přezdívkou WhySoSadCZ zveřejnil fotku, kde mezi serverovými racky na zemi leží stará bomba. Údajně má jít o lokalitu v Česku, konkrétně v serverovně v kancelářích nejmenované menší firmy.

„V serverovně nikdo nebyl od doby, kdy před dvěma měsíci odešel poslední člověk přes IT a podle všeho si s sebou vzal klíče,“ píše WhySoSadCZ s tím, že do místnosti šel opravovat klimatizaci a musel se do ní dostat bez klíčů.

Uživatel se dále rozepisuje, že majitel firmy nemá ponětí, jak se tam bomba vzala. Dále uvádí, že budova byla evakuována a že zde zasahuje policie.

Tiskový mluvčí Policejního prezidia ČR Jozef Bocán nicméně pro Lupu uvedl, že policie žádnou takovou akci neprovádí. „V tuto chvíli nevíme o ničem, co by tomuto popisu odpovídalo,“ sdělil.