Na Skylinku budou do konce září volně dostupné AMC, Sport1 a Epic Drama

Všichni klienti Skylinku a FreeSatu budou mít od úterý 2. září do úterý 30. září volně přístupné stanice AMC, Sport1 a Epic Drama, a to bez ohledu na předplacený tarif.
Plnohodnotně tuto nabídku využijí zákazníci satelitních služeb. V internetové televizi Skylink Live TV jsou totiž dostupné stanice AMC a Sport1, z produkce Epic Drama jsou k dispozici jen vybrané pořady.
Stanice AMC uvede 8. září třetí řadu seriálu The Walking Dead: Daryl Dixon, už několikátého příběhu odvozeného z hlavní série Živí mrtví. Děj se odehrává ve Španělsku, odkud se hlavní hrdinové snaží najít cestu zpátky domů. Místo toho, aby se k domovu přibližovali, se však vzdalují. Dostanou se do ještě vzdálenějších míst, kde v postapokalyptickém světě čelí novým hrozbám.
Na kanálu Sport1 už 13. září změří týmy Juventusu a Interu Milán síly ve třetím kole Serie A. Přímé přenosy vybraných zápasů Evropské ligy startují 24. září. Kromě toho program vysílá třeba slovenskou hokejovou extraligu.
Každé úterý se na obrazovkách stanice Epic Drama ukáže rodina Hardacreových. Poté, co po nehodě přijdou její členové o práci a jsou na mizině, přijdou s radikálním podnikatelským nápadem a brzy zbohatnou tak, jak nikoho z nich ani v těch nejdivočejších snech nenapadlo. Přestěhují se ze špinavého rybářského přístavu do rozlehlého venkovského sídla a jsou katapultováni do světa vyšších vrstev.
Technické parametry pro naladění stanic:
|Program
|AMC
|Sport1
|Epic Drama
|Pozice ve FastScanu
|46
|106
|40
|Satelit
|Astra 23,5°E
|Astra 23,5°E
|Astra 23,5°E
|Kmitočet
|11 934 MHz
|12 012 MHz
|11 934 MHz
|Polarizace
|vertikální
|vertikální
|vertikální
|FEC
|¾
|¾
|¾
|Symbolová rychlost
|29 900 kS/s
|29 900 kS/s
|29 900 kS/s
|Norma
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|Pilot
|ON
|ON
|ON