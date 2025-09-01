Lupa.cz  »  Na Skylinku budou do konce září volně dostupné AMC, Sport1 a Epic Drama

Na Skylinku budou do konce září volně dostupné AMC, Sport1 a Epic Drama

Filip Rožánek
Včera
Seriál stanice AMC The Walking Dead: Daryl Dixon Autor: AMC
Seriál The Walking Dead: Daryl Dixon

Všichni klienti Skylinku a FreeSatu budou mít od úterý 2. září do úterý 30. září volně přístupné stanice AMC, Sport1 a Epic Drama, a to bez ohledu na předplacený tarif. 

Plnohodnotně tuto nabídku využijí zákazníci satelitních služeb. V internetové televizi Skylink Live TV jsou totiž dostupné stanice AMC a Sport1, z produkce Epic Drama jsou k dispozici jen vybrané pořady.

Stanice AMC uvede 8. září třetí řadu seriálu The Walking Dead: Daryl Dixon, už několikátého příběhu odvozeného z hlavní série Živí mrtví. Děj se odehrává ve Španělsku, odkud se hlavní hrdinové snaží najít cestu zpátky domů. Místo toho, aby se k domovu přibližovali, se však vzdalují. Dostanou se do ještě vzdálenějších míst, kde v postapokalyptickém světě čelí novým hrozbám.

Na kanálu Sport1 už 13. září změří týmy Juventusu a Interu Milán síly ve třetím kole Serie A. Přímé přenosy vybraných zápasů Evropské ligy startují 24. září. Kromě toho program vysílá třeba slovenskou hokejovou extraligu.

Každé úterý se na obrazovkách stanice Epic Drama ukáže rodina Hardacreových. Poté, co po nehodě přijdou její členové o práci a jsou na mizině, přijdou s radikálním podnikatelským nápadem a brzy zbohatnou tak, jak nikoho z nich ani v těch nejdivočejších snech nenapadlo. Přestěhují se ze špinavého rybářského přístavu do rozlehlého venkovského sídla a jsou katapultováni do světa vyšších vrstev.

Technické parametry pro naladění stanic:

Program AMC Sport1 Epic Drama
Pozice ve FastScanu 46 106 40
Satelit Astra 23,5°E Astra 23,5°E Astra 23,5°E
Kmitočet 11 934 MHz 12 012 MHz 11 934 MHz
Polarizace vertikální vertikální vertikální
FEC ¾ ¾ ¾
Symbolová rychlost 29 900 kS/s 29 900 kS/s 29 900 kS/s
Norma DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK
Pilot ON ON ON
