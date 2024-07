Na slavnostní zahájení olympiády se díval skoro milion lidí

Slavnostní zahájení olympijských her v Paříži bylo nejen nejsledovanějším pořadem včerejška, ale také nejsledovanějším zahájením her za posledních deset let. Oznámila to Česká televize.





Na ČT sport si přenos nenechalo ujít 938 tisíc diváků při podílu na sledovanosti 37,92 %. Ceremoniál začal v 19.30, půl hodiny před půlnocí ho uzavřelo vystoupení zpěvačky Céline Dion na Eiffelově věži.

Slavnostní zahájení vůbec poprvé neprobíhalo na stadionu, jednotlivé národní výpravy pluly na lodích po Seině. Olympijský oheň společně zapálili bývalá atletka Marie-José Pérecová a judista Teddy Riner.