Na trh se s velkým zpožděním chystá evropský procesor, v přípravě je další

První evropský procesor určený pro superpočítače a servery by se brzy měl dostat na trh. Francouzská společnost SiPearl se značným zpožděním chystá vydání modelu Rhea1. Do konce roku by měl být instalován v superpočítači Jupiter v Německu, který je aktuálně nejrychlejším strojem svého druhu v Evropě a čtvrtým na světě (dodavatelem je Bull, dříve Atos a Eviden).
Jupiter má část postavenou na čipech Nvidia GH200 s výkonem přes jeden exaflop. Funguje zhruba od přelomu roku. Druhou částí má být právě cluster s procesory SiPearl Rhea1. Samotné procesory mají několik let zpoždění a samotný cluster, pokud se skutečně letos rozjede, je ve skluzu rok.
Rhea1 obsahuje 80 jader ARM Neoverse V1, každé má dvě 256bitové jednotky pro SVE. Součástí je HBM, podpora DDR5 a 104 linek pro PCIe 5.0. Čip je složen z 61 miliard tranzistorů a vyrábí se u TSMC. SiPearl je fabless startup, který se zabývá návrhem, nikoliv výrobou.
SiPearl nyní pracuje se španělskou firmou Semidynamics na vývoji celých serverů a racků. Firma už dělá na procesoru Rhea2 (má být součástí superpočítače ve Francii) a na bezpečnostním čipu Athena1. Společnost je financovaná francouzskou vládou (která převzala i Bull včetně původně české firmy DataSentics), Atosem, Evropskou investiční bankou nebo Evropskou radou pro inovace.