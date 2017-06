 »  Na úřad z domova a za pakatel. Piráti ukázali svou představu digitalizace

David Slížek

Digitalizace, internet a e-government jsou témata, která mají šanci dostat se do kampaní před letošními podzimními parlamentními volbami. Pirátská strana dnes pod heslem „Na úřad z domova“ představila svou vizi digitalizace státní správy.

„Firmu musí jít založit online, s poplatkem do 500 Kč a tento poplatek musí jít zaplatit kartou. Chceme, aby bylo možné si nové doklady vyžádat online, veškeré záležitosti vůči státu musí jít vyřídit online, telefonicky nebo poštou. Například změna trvalého bydliště by neměla trvat víc než 10 minut,“ popisuje program předseda strany Ivan Bartoš.

Prakticky to Piráti ukazují v rámci své kampaně na webu, kde nabízejí prvním deseti zájemcům zaregistrování firmy přes internet. Jde o určité „demo“ toho, jak by to mohlo v budoucnu v ideálním případě fungovat. Uživatel online vyplní potřebné údaje a pak už jen počká, než úřady společnost zaregistrují.

V reálu je to ale pořád jen sen a v zákulisí tak zatím musí všechny potřebné úkony fyzicky vyřídit členové strany. Trvá to minimálně pět dnů a náklady se pohybují mezi pěti a dvanácti tisíci korunami. Piráti ve svém programu slibují, že proces zkrátí na jeden den a cenu srazí na pětistovku.