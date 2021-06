Na vysílačích Ještěd a Javořice pracují technici, vysílání má výluku

Až do 15 hodin nebude televizní vysílač Ještěd šířit programy České televize ani soukromých stanic v Multiplexu 22 a Multiplexu 23. Důvodem je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, energetiky a vysílací technologie.

Ve stejnou dobu technici Českých radiokomunikací pracují také na vysílači Jihlava-Javořice.

Na Ještědu se bude navíc obnovovat anténní systém FM VKV, instalovat napaječ a vyměňovat anténní přepojovač. Výluka rozhlasového vysílání z Ještědu skončí nejpozději v 18 hodin. Po tu dobu nejsou k dispozici stanice Radiožurnál (95,9 MHz), Dvojka (89,9 MHz), Vltava (103,9 MHz), Radio Proglas (97,9 MHz) a Radio Contact Liberec (101,4 MHz). Od 10 do 15 hodin nenaladíte ani stanici Evropa 2 (88,1 MHz) a digitální rozhlasové vysílání DAB+.

Výluka rozhlasového vysílání proběhne také z vysílače Jihlava-Javořice, a to od 10 do 15 hodin. Týkat se bude stanic Českého rozhlasu (Radiožurnál na 90,7 MHz a Plus na 95,4 MHz), komerčního Rádia Impuls (100,3 MHz), Frekvence 1 (93,4 MHz) a digitálního rozhlasového vysílání DAB+.