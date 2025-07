Na zastavení reklamního vysílání Sama doma byly dva týdny. ČT zesílí kontrolu

Rada České televize se na výjezdním zasedání v Ostravě krátce vrátila ke kauze zaplaceného vysílání pořadu Sama doma z brněnské reprodukční kliniky. Problematický pořad, který přispěl k odvolání generálního ředitele Jana Součka, vyrobilo ostravské studio České televize.





Členku kontrolního orgánu Báru Procházkovou zajímalo, jaká opatření televize přijala, aby se něco podobného nemohlo stát znovu. „K této kauze uvedu, že Televizní studio Ostrava přijalo zodpovědnost, ze které byly vyvozeny důsledky v pracovněprávní rovině u jednotlivých odpovědných lidí,“ uvedla ředitelka studia Gabriela Lefenda. Následně upřesnila, že vedoucí dramaturg dostal výtku a nebudou mu přiznány cílové odměny za první pololetí. Dramaturgyně pořadu také obdržela výtku a nedostane mimořádnou odměnu.

„S okamžitou platností byla ukončena spolupráce s externí moderátorkou pořadu, která nás neinformovala o skutečnosti, že je ve smluvním vztahu se zmiňovanou klinikou,“ podotkla Gabriela Lefenda.

„Nebylo to živé vysílání a byly dva týdny na to, aby to někdo zastavil, a ten pořad prostě prošel až do vysílání. To je pro mě úplně nepochopitelné a opravdu si myslím, že jde spíše o systémové selhání, než že dva lidé něco udělali špatně a odnesou to,“ připomněl člen Rady České televize Vlastimil Ježek. Zopakoval, že je zvláštní, aby ostravské studio vyrábělo pořad natáčený v Brně.

„Čekáme na závěry šetření Dozorčí komise, se kterou spolupracujeme a veškeré informace jsme jí řádně předali. Všechna tato opatření v pracovněprávní rovině nebyla činěna ad hoc, ale po velmi pečlivém zhodnocení právního oddělení, protože i trest musí být spravedlivý v intencích, které nám nabízí zákoník práce,“ vysvětlila Gabriela Lefenda.

Česká televize v mezidobí upravila pravidla pro schvalování pořadů. „Mám za to, že nyní bude proces nastaven tak, aby i kolegové, kteří pořad spoluschvalují, měli v případě obchodních sdělení možnost zatáhnout za záchrannou brzdu a říct: ‚Ne, tohle zastavuji, takhle to odvysíláno nebude‘,“ sdělila ředitelka ostravského studia. Zdůraznila, že nikdo nejednal ve zlém úmyslu.

V televizi proběhnou školení odpovědných pracovníků. „Dramaturgové budou vědět, co je a co není obchodní sdělení. Do procesu bude zapojeno i právní oddělení a konsenzus na tom, co je a co není správné a jak mají takové věci vypadat, bude založen na širší shodě všech zúčastněných divizí v České televizi,“ přislíbila Gabriela Lefenda.

Generální ředitel Hynek Chudárek vydal upravené rozhodnutí generálního ředitele, které zesiluje kontrolní mechanismy. Dozorčí komise Rady ČT má vyhodnotit, jestli jsou přijaté úpravy dostatečné.

Hynek Chudárek před zvolením do funkce generálního ředitele působil jako obchodní ředitel České televize. Při veřejném slyšení před Radou České televize však odmítl, že by za případ Sama doma nesl odpovědnost, vše si prý řešilo ostravské studio. Příslušnou objednávku za Českou televizi podepsala vedoucí prodeje komerčních produktů.