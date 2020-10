Na zvyšování poplatků teď není správná doba, připouští ředitel Českého rozhlasu

Ačkoliv Český rozhlas už několik let bojuje o zvýšení rozhlasových poplatků ze současných 45 Kč alespoň na 50 Kč měsíčně, v současné krizi na to není správná doba. V rozhovoru pro deník Metro to připustil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

„Rozšiřujeme portfolio našich stanic a nabídku, snažíme se zdokonalovat, a to s sebou nese náklady. Začneme možná narážet i na zhoršující se platební morálku s ohledem na to, co se kolem děje. Navíc na konci příštího roku nám má vypršet výjimka z platby DPH. Chci se zaměřit aspoň na udržení statu quo. To ale neznamená, že bychom téma navýšení poplatků neměli připomínat,“ poznamenal nejvýše postavený manažer veřejnoprávního rozhlasu.

Znovu zmínil letošní průzkum, v němž většina společnosti vnímá placení poplatků jako samozřejmost a poměrně velká část souhlasí i s jejich navýšením.