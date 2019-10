 »  Nabídka ČT24 se rozšíří o internetový stream ČT24 Plus

Filip Rožánek

Česká televize připravuje rozšíření webu své zpravodajské stanice ČT24. Na zasedání Rady ČT to oznámil generální ředitel Petr Dvořák. „Nově na něm bude možné sledovat také zpravodajský obsah, který se nevejde do běžného televizního vysílání. Přenosy pod názvem ČT24 Plus budou dostupné i prostřednictvím televizorů s připojením k internetu v rámci takzvané hybridní televize HbbTV,“ uvedl Dvořák.

Nová služba bude divákům k dispozici v příštích měsících. Podle vyjádření ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala pro web Médiář by ji televize mohla poprvé využít 17. listopadu, kdy se bude odehrávat mnoho akcí připomínajících 30. výročí sametové revoluce.