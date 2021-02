Nahradí "růmku" "spejska"? Twitter rozšiřuje betatest alternativy ke Clubhouse

Twitter rozšířil okruh uživatelů, kteří se chtějí zapojit do betatestu Twitter Spaces. Jde o hlasovou chatovací službu podobnou sociální síti Clubhouse. Na funkcionalitě podobné Clubhousu zřejmě pracuje i Facebook.

Betatest Spaces je od tohoto týdne přístupný čtyřem tisícům lidí a původní množství testerů tak Twitter zečtyřnásobil. Upozornil na to Tim Warren z The Verge. Podle serveru Digital Informational World mohou testeři zakládat soukromé i veřejné chatovací místnosti, přičemž jejich followeři se mohou do konverzací zapojit.

Takže “růmku” nahradí “spejska”? — Martin (@cyberkavka) February 11, 2021

Spaces jsou zatím, stejně jako Clubhouse, přístupné jen ze zařízení s iOS, ale firma pracuje i na androidí verzi.

Na vývoji podobné funkcionality pracuje údajně i Facebook. Deník New York Times (NYT) uvedl, že koncept Clubhouse zaujal i Marka Zuckerberga, který na konkurenční síti v několika „růmkách“ nedávno mluvil o augmentované realitě.

„Už mnoho let propojujeme lidi přes audio a video technologie a pořád prozkoumáváme nové cesty, jak lidem tento zážitek zpříjemnit,“ okomentovala údajný vývoj „clubhousové“ funkcionality mluvčí Facebooku Emilie Haskell.

Server 9TO5Mac ale upozorňuje, že ačkoliv je tato sociální síť pověstná snahami o kombinování různých platforem, panuje rostoucí nedůvěra vůči tomu, jak firma přistupuje k soukromí. A fakt, že Facebook bude konstantně nahrávat zvuk, může uživatele odradit.