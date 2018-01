 »  NAKIT povede Vladimír Dzurilla, bude mít pod palcem celé státní IT

Jan Sedlák

Uvolněná funkce ředitele státního IT podniku po v tomto týdnu nečekaně odvolaném Alanu Ilczyszynovi už je obsazená. Šéfem se podle informací Lupy stane Vladimír Dzurilla, který doposud vedl podnik Státní pokladna Centrum sdílených služeb, zajišťující IT pro ministerstvo financí.

Dzurilla si vedle nové role ponechá i tuto stávající a bude tak sedět na dvou židlích. V podstatě jde ale o novou vládou proklamovanou centralizaci IT. Premiér v demisi Andrej Babiš Dzurillu původně chtěl obsadit do role vládního digitálního zmocněnce. Do centralizace spadá i další státní podnik CENDIS spadající pod ministerstvo dopravy.

Na Dzurillu například čeká projekt spuštění státního cloudu. Ministerstvo financí pod jeho vedením nedávno rozjelo stavbu nového datového centra v Zelenči za více než 200 milionů.