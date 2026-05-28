Nákup na Košíku uděláte přímo v ChatGPT, do roku 2030 firma očekává 15 % objednávek od AI

Košík.cz je se svou aplikací v ChatGPT. Je přímo integrován do OpenAI Marketplace, takže lidé můžou nakupovat z rozhraní chatu. Na jeho úrovni probíhá login i vyhledávání produktů, manipulace s obsahem košíku nebo předvyplnění doručovacích údajů, stejně jako kompletní odeslání objednávky. Firma uvádí, že je v ChatGPT integrována jako první retailer v Česku i střední Evropě.
„Podíl konverzací a AI searche samozřejmě raketově roste. Už teď je jasné, že to je budoucí klíčový zdroj provozu,“ myslí si Jiří Sloup, Head of Architecture & AI v Košík.cz. „Pilotní provoz jasně ukázal, že to má smysl. Teď jsou to samozřejmě promile ze všech objednávek, do roku 2030 však počítáme s tím, že to bude až patnáct procent ze všech,“ říká.
Chat používá svůj interface a sdílí přehled produktů nebo stavu objednávky ve stylu, na jaký jsou uživatelé zvyklí přímo na webu nebo aplikaci. Aplikace podporuje platbu kartou. Podobné funkce (jen čistě textové) pak nabízí MCP server, který má Košík dostupný na webu. Je kompatibilní s hlavními AI asistenty, jako ChatGPT nebo Claude a firma ho označuje jako první krok k nakupování pomocí agentů. V tomto případě je však nutné platit přes webové rozhraní.
Podle Sloupa otevírá MCP server možnosti i jednotlivcům, ale budoucnost vidí především ve firemní integraci. Pro ně obchod nabízí platformu „Košík na recepci“, která k propojení s firemními AI agenty vybízí. Společnost očekává zájem i ze strany startupů. „V pilotním provozu MCP server využívaly nejvíc právě firmy, pro které je zajímavé automatizovat pravidelný závoz zásob, třeba ovoce nebo snídaní,“ uvádí šéf AI ve firmě. Košík by do budoucna chtěl umožnit agentům komunikovat se zákaznickou podporou, sdílet historii objednávek, řešit opakované objednávky, reklamace nebo pracovat s informacemi o produktech, například výživových hodnotách.
Podobným směrem se vydal Rohlík, ten integroval nákupy do svého AI asistenta a pro technologicky pokročilé uživatele také spustil vlastní MCP server. Vlastní aplikaci pro agentní nakupování v ChatGPT spustil Slevomat, ještě před ním to stihl srovnávač nabídek autopojištění Suri.