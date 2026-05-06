Nakupování umělou inteligencí si v Česku otestovaly Mastercard a ČSOB, zatím spíš pod lidským dohledem

Iva Brejlová
Dnes
E-commerce - AI - agent - e-shop - nakupovani

Firmy Mastercard a ČSOB otestovaly platbu kartou provedenou agentem umělé inteligence. Představily tak principy „Agentic commerce“, nákupu uskutečněného AI. Transakci zprostředkoval agent, který se připojil k zážitkové platformě a dokončil nákup jménem spotřebitele.

AI agent v tomto případě nejednal zcela autonomně, operoval na základě předem nastavených parametrů a s autorizací uživatele. Transakce proběhla v rámci pilotního projektu služby Agent Pay na platformě Priceless.com. V tomto konkrétním případě dokončil AI agent nákup zážitku v podobě degustace kávy. Při transakci byla využita běžně vydávaná platební karta Mastercard od ČSOB, kterou si uživatel před nákupem uložil do svého profilu u obchodníka Priceless.com. Následně agent podle pokynů ověřeného uživatele použil kartu Mastercard ve formě tokenu k dokončení platby. Komplexní orchestraci transakce zajišťovala infrastruktura PayOS.

„Agentní transakce představují významný posun v tom, jak budou zákazníci a obchodníci využívat digitální služby,“ myslí si Karin Van Hoecke, členka představenstva skupiny ČSOB. Podle ní je třeba zajistit „robustní ochranu, jasnou autorizaci ze strany klienta a maximální transparentnost“. V procesu nákupu prostřednictvím agenta byla využita i nová metoda autentikace biometrií uživatele postavená na technologii Passkeys.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

