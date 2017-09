 »  Napřed zrcadlo, teď zkušební kabina. Virtooal mění plán a hledá další investory

Jan Beránek

Jak si vyzkoušet brýle nebo šperky z e-shopu „naživo“? To je bolest módního sektoru v e-commerce. Slovenský projekt Virtooal to zkouší vyřešit. Firma se zakladateli Ondřejem Baginem a Peterem Soosem ulovila jako andělského investora Víta Endlera. A teď změnila plány. Původně totiž vyvíjela jen virtuální zrcadlo, teď zkouší celou kabinku.

„Několik měsíců jsme pracovali na technickém vylepšení produktu a na strategii pro následující 3 roky. Pro každý segment máme hotový produkt a v každém segmentu máme reálné platící zákazníky, a to z celého světa od USA po Vietnam. Podařilo se nám překonat milník, který jsme si stanovili zrealizovat do podzimu, a to je 50 zákazníků, kteří mají pravidelné předplatné. Jedná se o e-shopy z různých zemí světa a většinou jsou to specializované e-shopy. Aktuálně finišujeme instalaci pro jeden z největších multisegmentových e-shopů v ČR, který je i jeden z největších v Evropském měřítku,“ komentuje změny Vít Endler.

Během podzimu by startup rád sehnal dalšího investora, který by pomohl financovat expanzi na zahraniční trhy. Během příštího roku by firma chtěla získat až 350 nových zákazníků a pokořit obrat 10 milionů korun.