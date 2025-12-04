Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu a předku či zadku. Je klaustrofobní a začíná jezdit v ulicích

Ve Spojených státech už funguje několik společností, které chtějí vytvořit autonomní automobily a nasadit je do běžného provozu jako taxi službu podobnou Uberu. Známé je především Waymo ze stáje Googlu, respektive Alphabetu, v pokročilé fázi je ale také ne zase tak známá společnost Zoox. Ta byla založena v roce 2014 a o šest let později jí koupil Amazon za více než miliardu dolarů.
Zoox nyní dosáhl důležitého milníku, když zahájil první jízdy v Las Vegas v Nevadě. Amazon také vozítko ukazoval na ulici ve Vegas v rámci konference AWS re:Invent 2025, takže jsem do něj nasedl. Zavolat si toto taxi v běžném provozu je pro Evropana zatím složité. Aplikaci si sice lze stáhnout z Apple App Store nebo Google Play Store, ale je nutné americké ID a další obstrukce.
Ve Vegas funguje první takzvaný veřejný trial, zatím pouze v rámci Stripu, tedy hlavní třídy. V dohledné době se podobný provoz čeká i v dalších amerických městech, uzavřené testování probíhá v Los Angeles, San Francisku, Miami, Atlantě, Austinu, Seattlu a Washingtonu, D.C. Čeká se také na možné povolení úřadu National Highway Traffic Safety Administration, díky čemuž by Zoox mohl vyrazit i na běžné silnice.
Zatímco například Waymo je v podstatě tradičně vypadající auto, Zoox už je dělaný čistě pro účely budoucí autonomní éry. Nemá tedy přední a zadní část, není zde žádný prostor pro řidiče, žádné pedály ani volant. Interiér pojme čtyři lidi sedící po dvou naproti sobě. Pocit ze sezení v plně obsazeném vozidle je spíše ztísněný. Interiér nepůsobí nijak luxusně, spíše levně a stroze. Každý pasažér na vedle sebe malý displej s ovládáním, kde lze sledovat informace včetně času jízdy a tak dále.
Zoox je symetrické auto, obě strany vypadají stejně. To by mu mělo umožnit lepší navigaci v městských prostředích. Vůz může jet stejnou rychlostí a manévrovat stejně v obou směrech a má čtyři nezávisle řízená kola (all-wheel steer), což umožňuje dobrou manévrovatelnost a malý poloměr otáčení.
Zoox je elektrický vůz. Baterie má kapacitu 133 kWh a je zabudována do podvozku. Auta jsou automaticky posílána do nabíjecích stanic.
Interakci s vnějším světem zajišťují senzory, všechny jsou redundantní pro případ selhání. Hlavní viditelné jsou na venkovních rozích vozu. Mají 360° zorné pole a dosah až 150 metrů. Kamery poskytují vizuální snímání a rozpoznávání objektů, barev nebo dopravních značek. Dále je zde LiDAR pro vytváření 3D map a měření vzdálenosti. Radar pak detekuje rychlost a vzdálenost objektů, hlavně v dešti, sněhu nebo mlze.
Součástí auta je interně vyvinuté výpočetní jádro, o němž firma není moc konkrétní. Používají se GPU akcelerátory a systém je optimalizovaný na hluboké neuronové sítě. Hlavní výpočty se provádějí lokálně.
Dále se stroj připojuje do cloudu Amazon Web Services, kam posílá velké objemy nasbíraných dat (hlavně S3), která se používají pro trénování a vylepšování modelů, díky čemuž je možné vylepšování technologií pro percepci, predikci či plánování. V cloudu také probíhají simulace a testování, OTA aktualizace firmwaru nebo se zde sbíhá telemetrie. Machine Learning infrastruktura Zooxu je vysvětlena zde.
Amazon investuje i do dalších robotických a automobilových projektů. Na Lupě jsme například ukázali jeho dodávky Rivian, které optimalizují doručování balíků: