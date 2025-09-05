Naši sousedé postaví evropský cloud za půl bilionu, používat bude open source software

Německá softwarová společnost SAP, s nizozemskou ASML nejhodnotnější technologická firma v Evropě, investuje více než 20 miliard eur (asi půl bilionu korun) do vybudování takzvaného suverénního cloudu.
Tuto investici lze chápat i jako reakci na rostoucí obavy starého kontinentu ze závislosti na cloudové a IT infrastruktuře velkých amerických dodavatelů typu Amazon nebo Microsoft. Jak jsme na Lupě rozebírali, ten přiznal, že kvůli americké legislativě nemůže zaručit, že data zákazníků uložená v Evropě nevydá do USA.
“Nabídka zajišťuje plnou datovou, provozní, technickou i právní suverenitu, dává zákazníkům kontrolu a pomáhá jim splnit regulační požadavky,” informoval SAP.
SAP loni na suverénní cloud alokoval dvě miliardy eur, teď částku výrazně navýšil. “Svět se změnil,” řekl na setkání s novináři Thomas Saueressig, člen představenstva německé firmy. “Požadavky zákazníků se vyvíjejí společně s geopolitickou situací a regulací,” doplnil Saueressig s odkazem na kroky USA a další dění ve světě ovlivňující byznys.
SAP více než 20 miliard eur investuje v následujících 10 letech. To, jak velká částka nad 20 miliard eur bude, se ukáže za chodu. Prostředky půjdou na infrastrukturu, výzkum a vývoj, lidi a provoz. Nakoupí se i AI čipy od Nvidie. Suverénní cloud SAPu už dnes zaměstnává přes dva tisíce lidí.
Nabídka SAP Sovereign Cloud zahrne infrastrukturu jako službu, tedy IaaS. SAP Cloud Infrastructure bude podle informací Lupy postavená na open source technologii OpenStack (SAP patří mezi 10 největších přispěvatelů do open source na světě). SAP tím nabídne alternativu k americkým hyperscalerům jako AWS či Azure. Jako výchozí bod poslouží již existující datacentra SAPu ve Walldorfu, Frankfurtu a Sankt Leon-Rotu. Data tedy budou uložena pouze v Evropě a pod evropskou jurisdikcí.
Německý kolos zároveň nechce jít do přímého souboje s Azure, AWS nebo Googlem. Na to se necítí, jejich investice a infrastruktura jsou někde jinde. Cílí hlavně na veřejný sektor a výrazně regulované obory, které musí umístění dat a jejich bezpečnost řešit.
Další nabídkou bude SAP Sovereign Cloud On-Site. SAP doručí infrastrukturu k zákazníkovi do datacentra, případně ho umístí do datacentra, které si vybere. “Řešení poskytuje nejvyšší úroveň datové, provozní, technické a právní suverenity při zachování cloudové architektury a inovací SAP,” shrnul podnik.
Třetím bodem je takzvaný Delos Cloud, který SAP zatím provozuje v Německu. Je určený pro veřejný sektor, kdy jsou použity technologie Microsoftu, ale pod správou je má evropská entita, nikoliv samotný Microsoft. “Služby Microsoftu jsme schopni doručit sami. Entita je stoprocentně vlastněná SAPem v Německu,” zaručila se firma.
SAP zároveň umožňuje hostovat jeho software kdekoliv si zákazníci vyberou a suverénní cloudy a instalace provozovat v podstatě pro kohokoliv. To prezentuje jako výhodu v geopoliticky rozděleném světě.
SAP suverénní cloud diskutuje i se zákazníky v České republice, adopce ale zatím není žádná. “Investice úzce souvisí s trhy, které generují značnou poptávku po digitální suverenitě. Vzhledem k tomu, že nyní vstupujeme s nabídkou SAP Sovereign Cloud do nové fáze, bude alokace investic záviset na adopci zákazníků. Například nábor provozního personálu nebo provoz lokální řídicí jednotky je přímo spojen s konkrétními požadavky zákazníků,” vzkázala firma Lupě.