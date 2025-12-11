NATO dá peníze dvěma českým firmám na jejich technologie. Jedna umí udělat neviditelné vojáky

NATO vybralo začínající technologické firmy, které podpoří v dalším ročníku svého akcelerátoru DIANA. Na seznam se dostaly o dva české startupy.
NATO DIANA odstartovala v roce 2023 jakožto reakce Severoatlantické aliance na nutnost podpořit a integrovat moderní technologie a nenakupovat jen drahé celky od zavedených kolosů. Akcelerátor se zaměřuje na technologie dvojího užití, které zároveň spadají do kategorie EDT (emerging and disruptive technologies).
Vybrané firmy získávají podporu sto tisíc eur s možným navázaným financováním 300 tisíc eur. Umožněn je rovněž přístup k NATO Innovation Fund s objemem jedné miliardy eur. Nabídka DIANA dále zahrnuje testovací centra aliance, přístup k dodavatelům a armádním představitelům, konzultace a tak dále.
Jedno z mezinárodních akceleračních míst DIANA je v Praze, zajišťuje ho CzechInvest a vede ho Leoš Mauer, bývalý vojenský attaché v Londýně, člen Vojenského zpravodajství nebo Starší styčný důstojník Armády ČR u NATO v Heidelbergu.
Firma InovecTech byla zařazena do kategorie Data Assisted Decision Making, tedy rozhodování postavené na datech. Zabývá se počítačovým viděním a hybridním cloudovým počítáním. Dokáže zprovoznit takzvaný manufacturing execution system (MES) a zpracovávat data ze senzorů.
Společnost InfraHex byla začleněna do sekce Operations in Extreme Environments, tedy práce v extrémních podmínkách. InfraHex vyrábí tkaninu, kterou není možné detekovat pomocí termokamer, například z dronu. Díky tomu je vhodná například pro uniformy vojáků, ale možné jsou i další způsoby použití.
DIANA v minulosti podpořila české firmy Dronetag a Goldilock. První vyvíjí technologii pro koordinaci dronů, druhá umožňuje fyzické odpojení zařízení od sítě.