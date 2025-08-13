Návrat modelu 4o a výběr u GPT-5. OpenAI dělá po stížnostech změny v ChatGPT

Start nového modelu GPT-5 se americké firmě OpenAI minulý týden nevyvedl podle očekávání. Uživatelům se nelíbilo například nečekané odstranění předchozích modelů z AI chatbota ChatGPT nebo mechanismus, kterým měl GPT-5 automaticky vybírat, zda k vypracování odpovědi použije „uvažující“ (reasoning) model, nebo jeho rychlejší, ale méně výkonnou variantu.
Po týdnu tedy OpenAI provedla v ChatGPT několik změn, které na připomínky reagují.
Ačkoli při uvedení GPT-5 firma chválila automatický výběr varianty modelu jako jedno z hlavních vylepšení, které mělo uživatelům zjednodušit práci, vrací se ChatGPT znovu k přepínači, kterým si uživatelé mohou variantu modelu zvolit. Na výběr mají možnost Auto, která nechá chatbot vybírat automaticky, Fast pro rychlé odpovědi a Thinking pro delší „uvažování“.
Výběr modelu je důležitý i kvůli tomu, že jednotlivé varianty mají rozdílná kontextová okna (context windows). Zatímco rychlejší model má (pro platící uživatele s balíčkem Plus) kontextový limit 32k tokenů, „uvažující“ model je vybaven kontextovým oknem 196k tokenů.
Do chatbotu se navíc vrátil starší model GPT-4o (dostupný je jen uživatelům s předplatným). Také ten je možné vybrat v přepínači pod položkou Starší modely. „Pokud jej v budoucnu budeme chtít ukončit, vydáme nejdřív řadu upozornění,“ slíbil šéf firmy Sam Altman. Vyšší model 4.5 mají k dispozici jen uživatelé s nejdražším předplatným Pro.