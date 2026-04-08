Návrat příjmů na úroveň roku 2024 by ochromil Českou televizi, varuje její rada

Rada České televize na středečním mimořádném zasedání přijala usnesení, v němž odmítla tvrzení o nedostatečné kontrole hospodaření ČT a varovala před důsledky případného snížení příjmů veřejnoprávní televize. Pro usnesení hlasovalo deset z čtrnácti přítomných členů rady.
Usnesení je reakcí na opakovaně zaznívající výroky zpochybňující, že hospodaření České televize podléhá dostatečné kontrole. Rada v textu usnesení upozorňuje, že ČT každoročně prochází profesionálním auditem „srovnatelným s audity velkých obchodních společností“ a že její hospodaření průběžně sleduje také Dozorčí komise Rady ČT. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření televize každoročně projednává a schvaluje Poslanecká sněmovna i Senát.
Rada zároveň sdělila, že výroční zprávy za poslední tři roky spolu s memorandem o způsobu naplňování veřejné služby v období let 2026 až 2030 zaslala ministru kultury i členům mediálního výboru Poslanecké sněmovny. Důvodem byly nedávné změny v personálním obsazení těchto orgánů.
Druhá, zásadnější část usnesení se týká financování. Rada odmítla tvrzení, že Česká televize disponuje v rezervních fondech dostatkem prostředků a že jí k udržení současného rozsahu výroby a vysílání stačí příjmy na úrovni roku 2024 – tedy před zvýšením televizních poplatků a úpravou definice jejich plátců. Rada ČT uvedla, že na vyprázdnění všech rezervních fondů opakovaně upozorňovala minimálně od roku 2023 a od téhož roku varovala před reálnou hrozbou snižování vlastní výroby.
Rada v usnesení výslovně uvádí, že návratem výše příjmů na úroveň roku 2024 nebo ještě níže by Česká televize „nebyla schopna plnit úkoly stanovené zákonem o České televizi a memorandem o způsobu naplňování veřejné služby“. Důsledkem by podle ní mohlo být převedení značné části produkce ČT do placených streamovacích služeb. Rada v této souvislosti zdůrazňuje, že tvorba České televize je oceňována diváky napříč sociodemografickými skupinami, regiony i politickými preferencemi.
S ohledem na závažnost situace rada vyzvala všechny odpovědné osoby, aby financování ČT i do budoucna vycházelo z „transparentních, přiměřených a předvídatelných principů“, které umožní televizi naplňovat veřejnou službu v souladu se zákonem.
Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 10:2:2. Proti hlasovali Luboš Xaver Veselý a Pavel Matocha, zdrželi se Ivan Tesař a Petr Šafařík.
|Hlasování
|Členové Rady ČT
|Pro (10)
|Karel Novák, Vlastimil Ježek, Milada Richterová, David Brabec, Jiří Padevět, Ivana Chmel Denčevová, Jefim Fištejn, Bára Procházková, Ladislav Mrklas, Ilja Racek
|Proti (2)
|Luboš Xaver Veselý, Pavel Matocha
|Zdrželi se (2)
|Ivan Tesař, Petr Šafařík
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek v průběhu jednání Rady ČT informoval, že dostal na páteční dopoledne pozvánku ke schůzce s ministrem kultury. Měl by se tam seznámit s návrhem budoucího financování médií veřejné služby.
Plný text přijatého usnesení:
„Rada České televize se důrazně ohrazuje proti tvrzením, že hospodaření České televize není kontrolováno. Hospodaření České televize prochází každoročně profesionálním auditem srovnatelným s audity velkých obchodních společností. Zároveň je hospodaření České televize pod drobnohledem Rady České televize s odborným servisem Dozorčí komise Rady České televize. Detailní zprávy o hospodaření České televize každoročně projednávají a schvalují Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu České republiky a k dispozici je má i současný ministr kultury a prostřednictvím webových stránek České televize také veřejnost. Ostatně z důvodu nedávné obměny byly resortnímu ministrovi a členům mediálního výboru dolní komory parlamentu zaslány výroční zprávy o činnosti a hospodaření ČT za poslední tři roky a to spolu s memorandem o způsobu naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání v období let 2026 až 2030.
Rada ČT dále odmítá tvrzení, že Česká televize má v rezervních fondech dostatek finančních prostředků a že k udržení současného rozsahu výroby a vysílání jí stačí příjmy na úrovni roku 2024 (před zvýšením televizních poplatků a úpravou definice jejich plátců). Na vyčerpání všech rezervních fondů Rada České televize opakovaně upozorňovala minimálně od roku 2023, od kdy rovněž varovala před reálnou hrozbou snižování vlastní výroby a rozsahu vysílání, pokud by nedošlo ke zvýšení příjmů.
Rada České televize upozorňuje, že návratem výše příjmů do roku 2024 nebo dokonce před něj by Česká televize nebyla schopna plnit úkoly stanovené zákonem o České televizi a memorandem o způsobu naplňování veřejné služby. To by mohlo mít i za následek převedení značné části produkce ČT, která je oceňována diváky ze všech sociodemografických skupin, napříč republikou i politickými preferencemi, do placených streamovacích služeb.
Vzhledem k závažnosti situace proto Rada ČT vyzývá všechny odpovědné osoby, aby financování ČT i do budoucna vycházelo z transparentních, přiměřených a předvídatelných principů, aby ČT mohla naplňovat veřejnou službu tak, jak je stanovena ve všech zákonných normách, a mohla se i nadále rozvíjet.“