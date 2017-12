 »  Návrh Pirátů na veřejně dostupný rozklikávací rozpočet státu neprošel o čtyři hlasy

David Slížek

Mělo to být jen doporučení vládě, ale ani tak Poslaneckou sněmovnou nakonec neprošlo. Návrh poslanců za Pirátskou stranu, aby vláda začala data o státních financích detailně zveřejňovat v rámci tzv. rozklikávacího rozpočtu, získal při hlasování 96 hlasů z potřebných 100 (proti bylo 25 poslanců).

Navrhované usnesení, které mělo být součástí zákona o státním rozpočtu, znělo:

Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby do konce června 2018 zajistila zprůhlednění výdajů státu prostřednictvím tzv. rozklikávacího rozpočtu státu, kde bude průběžně zveřejněn v otevřeném formátu jak rozpočet státu na rok 2018, tak jeho plnění až na úroveň konkrétních výdajů, a to po vyloučení těch údajů, kde zákon zveřejnění neumožňuje.

Záznamy o hlasování ukazují, že proti hlasovali tři poslanci ČSSD (Jan Birke, Milan Chovanec a Ondřej Veselý) a zejména zákonodárci ANO (proti jich bylo 22, včetně ex-ministrů Richarda Brabce, Roberta Pelikána, Martina Stropnického a Dana Ťoka; předseda hnutí Andrej Babiše se hlasování zdržel).

Poslanec ANO Milan Feranec byl také jediný, kdo se v debatě před hlasováním k návrhu vyslovil. Kritizoval zejména termín pro zavedení změny, který je podle něj příliš krátký. „Pokud navrhujete šest měsíců na zásadní změnu IT systému, tak víte, že to je nereálné a není to nic jiného než jenom populistický blábol, s prominutím,“ řekl.

Podle poslance Pirátů Jakuba Michálka by ale nebylo potřeba přijímat žádné velké změny. „Existují dokonce už i opensourcové aplikace, tzn. že stát za ně nemusí platit a může je využít k tomu, aby tam umístil data, která už dneska tečou z informačních systémů. Ty změny opravdu nejsou nějak zásadní. Stačí jenom definovat – a to už jde provést na úrovni vlády – nějakou instrukci, jaký mají mít formát ta data, která tečou z informačních systémů, které už dneska na jednotlivých ministerstvech existují,“ argumentoval.

Základní údaje o státním rozpočtu se dají už dnes najít v aplikaci Monitor, která vychází z dat Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS).