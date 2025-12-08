Lupa.cz  »  Návštěvnost z vyhledávání Googlu v Česku výrazně padá, na vině je nástup AI, varuje SPIR

Návštěvnost z vyhledávání Googlu v Česku výrazně padá, na vině je nástup AI, varuje SPIR

David Slížek
Dnes
6 nových názorů

Vyhledavani - Google - AI Overviews Autor: Google

Českým obsahovým webům výrazně klesá návštěvnost z vyhledávače Google, informovalo Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), které zastupuje tuzemské vydavatele a technologické firmy. Změna, za kterou stojí nástup AI, podle něj ohrožuje byznys model online médií. SPIR proto zvažuje, že si bude u regulátorů na Google stěžovat.

„Tradiční model – zadat dotaz a prokliknout se na web s odpovědí – narušil nástup umělé inteligence (AI), kdy uživatelé stále častěji získávají informace přímo v AI nástrojích. Situaci dále zhoršilo zavedení AI generovaných odpovědí ve vyhledávání Google (AI Overviews), které poskytují shrnutí přímo na stránce výsledků a nahrazují návštěvu zdrojových webů,“ říká sdružení.

„Byznys model online médií stojí na tom, že uživatel na web přijde. Pokud však platformy nahrazují návštěvu zdrojových webů vlastními AI odpověďmi, dochází k přenesení hodnoty od médií k technologickým firmám. Dalším, neméně důležitým aspektem, je využívání obsahu vydavatelů bez odpovídající náhrady, což dále prohlubuje narušení ekonomického modelu a ohrožuje financování kvalitního obsahu,“ dodává předseda předsednictva SPIR Michal Hanák.

O dopadech AI Overviews na návštěvnost webů píšeme na Lupě už delší dobu, v červnu jsme například přinesli první čísla z českého prostředí. Tady jsou další souvislosti: 

Největší propad návštěvnosti podle SPIRu zaznamenaly weby z obsahových kategorií, kde je generativní AI schopná snadno sestavit pro uživatele odpověď. Podle sdružení spadly počty zhlédnutých stránek (PV) hlavně na webech z oboru Společenské magazíny (-74 % meziročně, což odpovídá průměrně –6,2 % za měsíc, po zavedení AI Overviews průměrně –16,3 % za měsíc), v kategorii Auto-moto – prodej (-42 % meziročně, což odpovídá průměrně –3,5 % za měsíc, po zavedení AI Overviews průměrně –4,8 % za měsíc) a v kategorii Sport (-37 % meziročně, což odpovídá průměrně –3,1 % za měsíc, po zavedení AI Overviews průměrně –16,0 % za měsíc).

Zpravodajské weby podle SPIRu byly nástupem AI do vyhledávání zasaženy méně. Sdružení to přičítá tomu, že Google už několik let nezobrazuje u odkazů na zpravodajské články náhledy (tzv. snippety) a uživatelé tak častěji přecházejí přímo na weby médií. „Otázkou ovšem je, kdy bude zasaženo i zpravodajství,“ dodává Hanák, který je předsedou představenstva vydavatelství Mafra.

Média - SPIR - vyhledávání - návštěvnost 2025

Změny v počtu zobrazených stránek (pageviews) od návštěvníků přicházejících z Google vyhledávání  

Autor: SPIR

SPIR podle svého vyjádření zvažuje, že si bude na postup Googlu stěžovat českému regulátorovi, který má v pravomoci dodržování nařízení o digitálních službách (Digital Services Act, DSA).

Google podle SPIRu před spuštěním spuštěním AI Overviews „… neprovedl řádnou analýzu rizik podle článku 34 DSA, nepřijal odpovídající opatření ke zmírnění těchto rizik dle článku 35 a zároveň nezajistil požadovanou transparentnost doporučovacích a generativních systémů podle článku 27.“

České sdružení se inspirovalo obdobnou stížností, kterou na Google letos v září podala skupina německých vydavatelů. Se stížností k českému regulátorovi to ale bude složitější – odpovědným tuzemským úřadem je Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který kvůli stále neschválenému prováděcímu zákonu nemá dosud v ČR téměř žádné pravomoci.

