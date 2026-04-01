Nazujte si lunární boty, na iVysílání jsou zdarma všechny díly Červeného trpaslíka

Jan Sedlák
1. 4. 2026
Červený trpaslík, Red Dwarf Autor: BBC

Česká televize koupila práva na kultovní britský komediální sci-fi seriál Červený trpaslík (Red Dwarf), který je nyní zdarma dostupný online na iVysílání. Dostupných je všech dvanáct sezón a třináctá v podobě celovečerního filmu.

Trpaslíka, který se stal široce oblíbeným v komunitě IT a nerdů, si lze pustit na webu či v aplikacích s klasickým českým dabingem. Původní anglický k dispozici není, ale ten stejně u nás nikoho nezajímá, protože z toho lokálního se stal kult.

Zároveň nečekejte žádnou zvýšenou kvalitu obrazu oproti všemožným ripům dlouhá léta kolujícím po internetu, obraz má stále stejné rozlišení a poměr stran 4:3 (až na poslední sezóny z moderní éry).

Červený trpaslík poprvé vyšel v roce 1988. Zatím poslední díl v podobě filmu byl odvysílán v roce 2020. Seriál si na ČSFD drží hodnocení 89 procent.

Zatím není jasné, zda se dočkáme pokračování. V přípravě byl speciál a možný prequel, ale vyskytly se finanční potíže. Letos také zemřel jeden ze dvou spolutvůrců Rob Grant.

Jak zničit milovanou firmu? V češtině vychází kniha popisující osud Blizzardu, tvůrců Diabla či Warcraftu Přečtěte si také:

Jak zničit milovanou firmu? V češtině vychází kniha popisující osud Blizzardu, tvůrců Diabla či Warcraftu

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Náklady na jazykové modely LLM se do pěti let až desetkrát sníží

Chytré televizory pod přísnějším dohledem?

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

HP uvádí 20miliardový AI model pro firemní PC

VZP zavede nový bonus za očkování proti chřipce

V psychiatrických stacionářích léčí osvětlením nebo v kuchyni

Jak reagovat při epileptickém záchvatu? Do úst nesahejte

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Značkou roku v Česku je Apple, nejpopulárnější opět Alza

Někdy se zdroj bolesti najít nepodaří, přiznává lékař

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2025

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

Doplňující údaje o zaměstnancích pro účely JMHZ

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

Je tu první pokus Evropy, aby z ní neutíkaly technologie

