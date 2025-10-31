Lupa.cz  »  Nebojte, máme dlouhodobou a bezpečnou náhradu, vzkazují Češi ke konci evropské DNS

Nebojte, máme dlouhodobou a bezpečnou náhradu, vzkazují Češi ke konci evropské DNS

Jan Sedlák
Dnes
4 nové názory

Sdílet

Evropská unie Autor: Lupa.cz, Gemini

Provozovatel evropského veřejného DSN resolveru DNS0.eu nedávno z ničeho nic ukončil činnost. Důvodem měla být finanční a časová neudržitelnost. Zmizela tak jedna z možností veřejných DNS s ochranou soukromí, blokování škodlivých domén, šifrováním a podobně. Tvůrci DNS0.eu doporučili přechod na novou službu DNS4EU, což je projekt evropské DNS z velké části vyvíjený Čechy. Brněnská firma Whalebone, která je hlavním tvůrcem této služby, ke konci DNS0.eu vydala prohlášení.

Whalebone dle svých slov “vyjadřuje vděčnost týmu DNS0.eu za jejich cenný přínos k evropské digitální suverenitě a kybernetické bezpečnosti. Zároveň společnost Whalebone znovu potvrzuje svůj závazek zajistit důvěryhodnou, soukromí respektující a udržitelnou evropskou infrastrukturu DNS prostřednictvím DNS4EU – a jeho přirozeného dalšího vývoje, DNS4GOV.”

“Společnost Whalebone vyjadřuje upřímné poděkování všem, kteří stojí za projektem dns0.eu, který úspěšně demonstroval, jak mohou evropské odborné znalosti zajistit bezpečné řešení DNS s důrazem na soukromí. Jejich práce pomohla zvýšit povědomí veřejnosti o digitální suverenitě, soukromí a ochraně založené na DNS na celém kontinentu,” uvedla dále firma.

Whalebone dále píše, že zajišťuje, že se “evropští uživatelé, instituce a sítě mohou spolehnout na resolvery hostované výhradně v EU a fungující v souladu s předpisy EU o ochraně soukromí a bezpečnosti.” DNS4EU podporuje NIS2 nebo GDPR. DNS4EU podle Whalebone představuje “dlouhodobé, škálovatelné a transparentní řešení.”

Na DNS4EU se vedle Whalebone podílejí CZ.NIC, CESNET a ČVUT. Projekt finančně podporuje Evropská komise s tím, že si má vydělat na svůj chod pomocí pokročilejších služeb. Samotný Whalebone nedávno získal investici 340 milionů korun na rozvoj svého softwaru pro blokování hrozeb na úrovni DNS.

Evropská alternativa DNS bez varování skončila, DNS0.EU nenašla peníze na provoz Přečtěte si také:

Evropská alternativa DNS bez varování skončila, DNS0.EU nenašla peníze na provoz

Vstoupit do diskuse (4 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Další aktuality

Dále u nás najdete

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent Microsoft Office﻿ a Google Workspace﻿?

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Náhrada mzdy se v roce 2026 zvyšuje

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

Proletěli jsme se v legendárním letounu L-39 Albatros

Švarcsystém 2.0: Na co si dát pozor a co se chystá?

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné zkušenosti

AI už určuje, jak se hodíte na práci, o kterou žádáte

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Od jaké výše příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně?

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Konference CIF25: 20 let médií, AI a budoucnost marketingu. Přijďte 4. listopadu
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).