Nechávají lidi sledovat tramvaj, jako by to byl Uber. Za pár dní díky tomu přitáhli tisíce nových uživatelů

Česká aplikace Catch, která zobrazuje městskou hromadnou dopravu v reálném čase, získala inspirací taxislužbami typu Uber a designovou úpravou tisíce nových uživatelů i platící zákazníky. Nově totiž ukazuje konkrétní typy vozů přijíždějících na zastávku. Funkce zobrazuje ikonku vozu a uživatel tak na mapě vidí, jak se k němu blíží například nová tramvaj Škoda, Tatra T3, konkrétní autobus SOR nebo Iveco, a to včetně informace o nízkopodlažnosti a klimatizaci. Funkce je zatím dostupná pouze v Praze, na iOS i Androidu. Novinka vygenerovala předplatné za zhruba 40 tisíc korun.
Catch ukazuje nejbližší odjezdy vozů městské hromadné dopravy z okolí nebo z konkrétního místa na mapě. Tam, kde je to dostupné, je ukazuje také včetně real-time zpoždění, a to i s odpočtem do odjezdu. Umožňuje sledovat jednotlivé vozy, jejich trasu a vývoj podle jízdního řádu. Základ aplikace je zdarma, s předplatným nabízí mimo jiné neomezené odjezdy na zamčené obrazovce (Live Activities), widgety či podporu Siri. Programátoři využívají open data (v Praze je zajišťuje datová platforma Golemio) nebo domluvená data přímo od jednotlivých dopravních podniků.
Za projektem stojí Ondřej Korol, absolvent právnické fakulty, který se programovat naučil během studií a předtím působil v AI startupech, a vývojář Daniel Pecher se zkušenostmi ze startupů i nadnárodních firem. První varianta aplikace s názvem Tramoji vznikla jako zábavný projekt tvořený ve volném čase, Korol a Pecher ji vytvořili pro sebe a své blízké. Naplno se jí začali věnovat na konci roku 2025, kdy ji kompletně přepsali, přidali několik měst včetně Brna nebo Olomouce a znovu ji pustili do světa. Od té doby si ji stáhlo 30 tisíc lidí (celkově je to kolem 50 tisíc), denně použije aplikaci průměrně 2 500 osob. Má asi tisíc předplatitelů.
Během posledních měsíců se Catch rozšířila také do Stockholmu, Chicaga a New Yorku, tvůrci ji připravují pro hlavní města Španělska, Portugalska nebo Rakouska, objevit se má i v městech Austrálie. Nyní chtějí také zobrazit konkrétní vozidla veřejné dopravy v dalších městech, kde už Catch funguje a kde jsou dostupná data. A rozšířit se do menších měst v Česku.