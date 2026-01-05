Neexistující čip ze Slovenska opět slibuje zázraky a překonání Nvidie. Zatím vede právní spor s Googlem

Slovenská společnost Tachyum, která už roky slibuje údajně revoluční univerzální procesor Prodigy, má partnera, jenž by tento čip měl dostat na trh ke konkrétním zákazníkům. Jde o neprůhlednou a doposud neznámou firmu SpeedCompute zapsanou v Delaware, u níž není jasné vedení a která veřejně prezentuje pouze čtyři své poradce. Stejně jako Tachyum prezentuje fantastická a těžko uvěřitelná a ověřitelná čísla.
Tachyum Prodigy má kombinovat tradiční procesor (CPU), grafickou kartu (GPU) a AI akcelerátor (TPU). Slováci léta prezentují, o jak moc budou rychlejší než Intel nebo Nvidia – naposledy přišli s tím, že Prodigy bude až 21krát rychlejší než zatím nevydaná chystaná nová verze čipů Nvidia Rubin. Prodigy ale stále není na trhu, nemá za sebou ani testovací výrobu (tape-out), neustále se odkládá a mění specifikace (teď se prý má vyrábět 2nm procesem TSMC, kde jsou vyprodány kapacity gigantům typu Apple a Nvidia).
Sliby kolem revoluce ve výpočetní a AI infrastruktuře ale pokračují. SpeedCompute uvádí třikrát vyšší výkon než tradiční GPU (Nvidia NVL72), o 90 procent nižší spotřebu, 150krát větší paměť a podobně.
SpeedCompute má být jakousi schránkou, která má neexistující čip dostat k velkým odběratelům (typicky cloudům), vládám, výzkumným organizacím a tak dále. Půjde o globálního partnera pro obchod a channel. SpeedCompute má dále navrhovat a vyrábět servery poháněné slovenskými čipy pro účely AI, HPC a obecných výpočtů. Firma má zároveň sama spustit první komerční cloud postavený na Tachyum Prodigy.
Bert Van Keulen, jeden ze zmíněných poradců SpeedCompute a vedoucí pracovník ve startupu DefenseArk, uvedl, že SpeedCompute “realizuje signifikantní objednávky” pro procesory Tachyum. “S mými zkušenostmi v bankovnictví a technologiích věřím, že univerzální procesor Tachyum a výpočetní schopnosti SpeedCompute slibují obrovský potenciál pro změnu prostředí umělé inteligence a vysoce výkonných výpočtů,” dodal. Van Keulen předtím pracoval pro banky J.P. Morgan, Deutsche Bank a HSBC.
Slovenský podnik nedávno uvedl, že získal novou investici ve výši 220 milionů dolarů s příslibem odběru čipů za půl miliardy dolarů. Jméno investora ovšem tají. Tyto prostředky prý mají konečně Prodigy dostat k tape-outu, tedy testovací várce. Kolem Tachya se točí několik kauz. Dřívější investor například zkrachoval a věřitelům slíbil, že po prodeji Tachya třeba Nvidii dostanou miliardy.
Tachyum se rovněž koncem roku 2025 dostala do sporu s Googlem. Ten totiž provozuje miliony svých AI čipů Tensor Processing Unit (TPU), na nichž například natrénoval LLM modely Gemini 3. Tachyum používá stejnou zkratku, Tachyum Processing Unit rovněž znamená TPU, a zároveň na ní má ochrannou známku.