Nefungovala Národní identitní autorita, uživatelé se nemohli přihlásit do digitálních služeb státu [AKTUALIZACE]

AKTUALIZACE 13:35 – Vypadá to, že NIA pod přibližně hodině opět funguje. Původní zprávu jsme převedli do minulého času.
Přihlášení do portálu občana, k eDokladům a do dalších státních služeb přibližně hodinu nebylo možné. Klíčová státní služba, Národní identitní autorita, měla dnes odpoledne výpadek. Lidé tak nemohli při přihlašování použít státem poskytovaný identifikační prostředek.
Na problém upozornila na sociálních sítích služba Hlídač státu. „Národní identitní autorita, tedy NIA ID, MEP a eOP jsou nedostupné. Na nápravě se pracuje. Omlouváme se za vzniklé potíže,“ potvrdila poté na sociální síti X Digitální a informační agentura (DIA), která službu provozuje.
Na webové stránce, kde se zobrazuje dostupnost NIA, byla bez dalších podrobností k dispozici informace, že šlo o problém základních registrů:
Poslední velký výpadek státních digitálních služeb proběhl v průběhu říjnových sněmovních voleb, kdy velké části uživatelů řadu hodin nefungovala aplikace eDoklady. Příčinou problému tehdy bylo podle DIA podcenění počtu uživatelů, kteří budou chtít ve volebních místnostech službu využívat.
Kvůli problému rezignoval ředitel DIA Martin Mesršmíd. Ve funkci ho od 24. října nahradil jeho dosavadní zástupce a někdejší hlavní architekt eGovernmentu Petr Kuchař.