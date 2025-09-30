Nejdřív to s AI nevyšlo, teď je zde druhý pokus. Tchaj-wan poslal 200 milionů do českého startupu

O českém startupu Supernova bylo v minulosti hodně slyšet. V roce 2018 se jako první z Česka dostal do prestižního akcelerátoru Y Combinator v Silicon Valley. Poté postupně nabral investice v nižších stovkách milionů korun od fondů jako EQT Ventures, Wing Venture Capital nebo Credo Ventures. Naposledy to bylo v roce 2022. Pak bylo nějakou dobu spíše ticho. Nyní Supernova přichází s novým investičním kolem series A s objemem 9,2 milionu dolarů, přes 190 milionů korun.
Vedoucím investorem v aktuálním kole je fond Taiwania Capital (státní fond z Tchaj-wanu), který i díky dobrým politickým vztahům investuje v našem regionu miliardy korun. Dříve vložil prostředky do českých firem Vrgineers a Daytrip. Tchaj-wanci mají pomoci i v expanzi do Asie. Do aktuálního kola se připojily i české fondy Reflex Capital, Kaya, Credo a J&T. Přispěli i předchozí zahraniční investoři včetně Y Combinatoru.
Supernova už celkově posbírala 17,5 milionu dolarů (přes 362 milionů korun) a patří mezi nejlépe financované firmy rizikovým kapitálem u nás. Firma má přes 400 zákazníků, patří mezi ně Mozilla, Paramount, KLM, Air France, Kraft Heinz, Skyscanner a další.
Supernova v roce 2018 začala s takzvaným design-to-code nástrojem. Jiří Třečák, jeden ze zakladatelů Supernovy, v roce 2019 v rozhovoru pro Lupu popsal koncepci, kdy půjde automatizovat kód kolem designu. Firma od doby prošla iterací její SaaS platformy a nyní spouští novou generaci Supernova Portal.
“Portal umožňuje i těm největším společnostem rychleji prototypovat a iterovat nad svými existujícími produkty díky nově využité umělé inteligenci a vibe codingu,” shrnul Trečák. Tedy další příspěvek do hodně debatovaného kódování pomocí LLM. Portal “propojuje firemní procesy, designové manuály a další důležité aspekty fungování produktových týmů, vývojářů a designérů s moderními technologiemi. Design, kód i klíčové dokumenty jsou propojené tak, aby mezi vývojáři, designéry a produktovými manažery odpadla pomalá výměna informací a rutinní úkoly.”
Konkrétně je možné prototypování pomocí vibe codingu (založeného na podrobné znalosti designu firmy) nebo používat AI agenty pro automatizaci úkolů nebo rozšíření týmu o AI členy týmu, kteří suplují nebo rozšiřují roli marketingových, produktových či jiných expertů. Integrace je možná do nástrojů Figma a GitHub.
Jiří Třečák pro Lupu popsal postupnou iteraci Supernovy následovně:
Supernova začínala jako design-to-code nástroj. V době vývoje prvního toolu nebyla AI natolik pokročilá, aby se dala dobře pro tento úkol použít, takže jsme vyvinuli sadu algoritmů, které dělaly podobné věci, jen více deterministicky. Toto bohužel fungovalo jenom u lidí, kteří byli ochotni zcela přizpůsobit svůj proces a technologii Supernově, a ne naopak – takže pro obzvlášť větší společnosti se Supernova neosvědčila.
Po Y Combinatoru nám to bylo zcela jasné a přesunuli jsme se k vývoji systému, který by nám umožnil získat chybějící informace – veškerá data o existujících designech, kódu, dokumentaci, informacích o produktu, brandu a podobně, která by se dala zakomponovat do našeho nástroje tak, aby získal potřebnou flexibilitu a výstup odpovídal realitě. Tedy aby designy odpovídaly tomu, co bylo vytvořeno historicky, kód tomu, co by vytvořili vývojáři dané společnosti, a tak dále.
Design systémy, na které se soustředí naše současná platforma, jsou tímto dalším krokem, protože všechny tyto informace obsahují. Na ní jsme strávili několik let – nešlo jen o to získat informace, ale zároveň postavit platformu, která by dávala hodnotu lidem, zatímco my získáváme zpět to, co potřebujeme (data). Monetizace této nové platformy začala zhruba před dvěma lety, nyní má přibližně tři miliony dolarů v tržbách (revenue).
Díky tomu, že nyní známe veškerá data a máme je v podobě, se kterou umí stroje pracovat, jsme schopni dostat náš původní nápad do cíle, i když v ještě více obsáhlé podobě. Naše nová platforma, kterou uvádíme na trh na konci měsíce, umí generovat designy, kód, produktové specifikace, dokumentaci a další v kvalitě, která je podobná tomu, co by vytvořil člověk – avšak nyní, po sedmi letech, i použitelná v produkčním prostředí velkých společností.