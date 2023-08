Nejposlouchanější stanicí je Radiožurnál, DAB+ využívá už 17 % lidí

Aktuální výsledky výzkumu poslechovosti Radioprojekt za první pololetí roku 2023 ukázaly, že nejposlouchanější stanicí je nadále Radiožurnál. V průměru si ho zapíná 842 tisíc posluchačů denně, v průměrném týdnu si ho naladí až 1,63 milionu lidí.





Celkový podíl Českého rozhlasu na trhu je 27,6 %. Přestože průměrná doba poslechu rádií dlouhodobě klesá, u regionálních stanic veřejnoprávního rozhlasu se zvýšila o 17 minut. Promítlo se to do jejich podílu na trhu, který je nyní 7,6 % (ve srovnání s minulými výsledky je to posun o 0,8 procentního bodu).





O pozici nejposlouchanějšího komerčního rádia se přetahují Impuls a Evropa 2. V průměrném dnu láká víc posluchačů Impuls (688 tisíc, zatímco Evropa 2 je v závěsu se 677 tisíci posluchačů). Naopak v týdenních datech je úspěšnější Evropa 2 (1,46 milionu lidí oproti 1,44 milionu u Impulsu).

Stanice Denní poslechovost (v tisících) ČRo Radiožurnál 842 Rádio Impuls 688 Evropa 2 677 Rádio Blaník 608 Frekvence 1 442 ČRo Dvojka 348 ČRo Plus 143 ČRo Vltava 46 Radiožurnál Sport (digitální stanice) 16 Rádio Z (nyní Rádio Prostor) 8 ČRo Radio Wave (digitální stanice) 8 ČRo Rádio Junior (digitální stanice) 4 ČRo Pohoda (digitální stanice) 4 ČRo Jazz (digitální stanice) 3 ČRo D-dur (digitální stanice) 3

Nejoblíbenějším nadregionálním rádiem je síť Kiss, té dává přednost 458 tisíc lidí denně, respektive 929 tisíc týdně. Z čistě regionálních stanic má tradičně silnou pozici Český rozhlas Brno, každý den si ho zapne 100 tisíc lidí.

Radioprojekt také představil čerstvá data o způsobech poslechu rádia. Vzrostl poslech na DAB+ přijímačích a DAB+ autorádiích, tuto technologii využívá 17 % lidí. Loni ve stejném období to bylo 14 %, v roce 2021 se k používání DAB+ hlásilo 11 % posluchačů.

DAB+ má nyní srovnatelnou pozici s posloucháním rádií prostřednictvím mobilních telefonů (rovněž 17 %) nebo na počítačích (16 %). Poklesl zájem o poslouchání rádií prostřednictvím televizoru, z 11 % v roce 2021 na současných 9 %.

Z těch, kteří mohou poslouchat DAB+, poslouchá vysílání 40 % denně a 28 % několikrát do týdne. 12 % zapne DAB+ jednou týdně, 8 % několikrát za měsíc, 4 % přibližně jednou měsíčně, 5 % ještě méně často. Tři procenta dotázaných DAB+ sice mají, ale vůbec tímto způsobem rádio neposlouchají.

Posluchači DAB+ v průměru poslouchají rádia o deset minut déle než majitelé klasických přijímačů. Další data si můžete prohlédnout v úvodní galerii.