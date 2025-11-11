Lupa.cz  »  Nejpoužívanější česká online služba v zahraničí překonala metu 150 milionů uživatelů

Nejpoužívanější česká online služba v zahraničí překonala metu 150 milionů uživatelů

Jan Sedlák
Včera
Česká společnost Livesport potvrdila svůj status nejpoužívanější české online služby v zahraničí. V říjnu její aplikace a weby překonaly metu 150 milionů uživatelů a celkově už zaznamenala 400 milionů stažení svých mobilních appek.

Říjnová návštěvnost konkrétně činila 155,9 milionu lidí. Livesportu v růstu čísel pomohla akvizice služby BeSoccer zaměřené na fotbalové výsledky. Livesport službu převzal před rokem a během té doby vytáhl její návštěvnost z 25 na 30 milionů uživatelů. Firma skrze BeSoccer posiluje hlavně na španělsky a francouzsky hovořících trzích.

Vlajkovou lodí Livesportu je Flashscore, služba poskytující živé výsledky a informace ohledně sportovních zápasů. I té se daří růst, byť čelí konkurenci v podobě Googlu, který rovněž v rámci vyhledávače zveřejňuje sportovní výsledky a data.

“Úspěšný měsíc Livesportu podtrhl poslední říjnový víkend, kdy se hrálo El Clásico. Derby Realu Madrid s Barcelonou navštívilo 26. 10. na webech a v aplikacích Livesportu 14,7 milionu lidí, což z něj dělá druhý nejsledovanější zápas, jaký česká společnost kdy zaznamenala. Celá neděle pak přinesla denní návštěvnost 48,5 milionu uživatelů – nejvyšší v historii Livesportu,” informoval Livesport.

Livesport loni zvýšil tržby o 20,5 procenta na 2,67 miliardy korun. Čistý zisk klesl na 1,7 miliardy korun. Firmu ovládá Martin Hájek, mimo jiné majitel Liftaga, a Jiří Mareš.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

