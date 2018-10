 »  NejŘemeslníci.cz mění majitele, získal je francouzský moloch Saint-Gobain

Jan Sedlák

Portál NejŘemeslníci.cz mění majitele. Český investiční fond Springtide Ventures, který spadá pod skupinu KKCG, ho za nespecifikovanou částku prodal francouzské korporaci Saint-Gobain. Ta se primárně zabývá výrobou stavebních materiálů.

NejŘemeslníci.cz mají podle oficiálních informací přes 140 tisíc registrovaných uživatelů a přes web se uskutečnily zakázky za více než pět miliard korun. Služby na webu nabízí 32,4 tisíce drobných a středních podnikatelů a roční návštěvnost je 2,4 milionu unikátních návštěvníků. O NejŘemeslníci.cz více v našem rozhovoru.

„Skupina Saint-Gobain dlouhodobě rozvíjí své digitální aktivity na úrovni většiny značek stavebních materiálů, které vyrábí, jako je například Rigips, Isover nebo Weber. Bylo pro nás tedy logické využít příležitosti akvizice lídra na trhu on-line poptávek v segmentu stavebnictví, na kterém mnoho let působíme jako největší výrobce stavebních materiálů,“ komentuje obchod Tomáš Rosák, který aktivity Saint-Gobain vede ve střední a východní Evropě.

Springtide do řemeslnické služby investoval v roce 2014. K hodnotě transakce uvádí pouze to, že služba byla prodána s výnosem. Springtide má v portfoliu také firmy jako Geewa, ThreatMark nebo Techloop. Fond investuje i v zahraničí, peníze vložil například do izraelských Bio-Nexus.