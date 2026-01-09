Lupa.cz  »  Největší česká IT společnost koupila další dvě zahraniční firmy, lovila v Rakousku a ve Slovinsku

Největší česká IT společnost koupila další dvě zahraniční firmy, lovila v Rakousku a ve Slovinsku

Jan Sedlák
Dnes
Karel Komárek, KKCG Autor: KKCG
Karel Komárek, KKCG

Česká IT skupina Aricoma spadající pod KKCG už několik let nepolevuje v akvizicích. Začátkem aktuálního roku přidala do portfolia další dvě firmy, obě ze zahraničí. Od mezinárodní skupiny Convotis získala divizi služeb SAP v Rakousku a dále převzala slovinskou firmu Sapphir. Celkem jde o více než sto odborníků právě na SAP.

Aricoma se stala významným dodavatelem SAPu v České republice, když získala společnost Sabris Consulting, Consulting 4U a KCD Data. Aricoma se díky tomu označuje za největšího dodavatele SAPu u nás.

“Rozšíření našeho podnikání v SAP službách do Rakouska a Slovinska podtrhuje naše dlouhodobé plány expanze zejména do západních zemí. Na domácím trhu jsme se za dva roky stali lídrem mezi SAP dodavateli. A ve stejném sektoru navíc posilujeme také na Slovensku,” nastínil Karol Kubeczka, ředitel divize SAP v Aricomě.

Aricoma v zahraničí expanduje už delší dobu. Společnost například nedávno vyhrála velkou zakázku pro Evropskou komisi za 15 miliard korun, podařilo se jí to už podruhé za sebou.

Aricoma má kolem dvou tisíc zaměstnanců a tržby skupiny přesahují 10 miliard korun. Jde o největší IT uskupení v Česku.

Češi opět vyhráli zakázku za 15 miliard na dodávku IT pro Evropskou komisi, parlament či vesmírnou agenturu Přečtěte si také:

Češi opět vyhráli zakázku za 15 miliard na dodávku IT pro Evropskou komisi, parlament či vesmírnou agenturu

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

