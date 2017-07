 »  Největší investice v Asii: internetoví giganti vstoupí do operátora China Unicom

Jan Sedlák

Do třetího největšího telekomunikačního operátora v Číně a jednoho z největších operátorů světa přiteče značný balík peněz. Reuters se odvolává na své zdroje, které říkají, že do China Unicom investují tamní technologičtí giganti Baidu, JD.com, Tencent a Alibaba Group. Celkem půjde o 11,8 miliardy dolarů. To z transakce udělá největší kapitálovou investici v Asii a Tichomoří (Asia-Pacific) od roku 2010, kdy šla na burzu pojišťovna AIA.

China Unicom má sice hromadu zákazníků, na čínském trhu ale stagnuje a nedokáže držet krok s vývojem dvou hlavních hráčů – China Telecom a China Mobile. Unicom je vlastněný státem a firma je velice rigidní, nepružná a přezaměstnaná. Podobné je to i u dalších státních podniků. Čínská vláda se proto rozhodla postupně do těchto firem začít pouštět soukromé investory.

Kreativní účetnictví

China Unicom je součástí prvního balíku takových podniků. Očekává se, že významní hráči jako právě Alibaba či Tencent dokážou koráb obrátit, více ho přeorientovat na nové digitální služby, zlepšit akvizici zákazníků a kapitálově i organizačně pomoci k přípravám na spuštění 5G sítí. To je v Číně nyní velké téma a země zde chce být i díky značkám jako Huawei, která vede řadu světových pracovních skupin kolem 5G, světovým tahounem.

Přesná čísla o hospodaření China Unicom nejsou jednoduše dostupná. Bloomberg každopádně nedávno přišel se zprávou, že se ve firmě poněkud kreativně kouzlilo a mnohá čísla byla nafouknutá. Operátor také v posledních letech ztrácel miliony klientů, zvláště kvůli problematickému nasazování 4G sítě.

Čína je obecně velký telekomunikační trh. Počet LTE uživatelů se blíží 900 milionům, což je přes 63 procent všech tamních mobilních zákazníků. Čína začala oproti západu pozdě, takže rovnou naskočila na mobilní sítě a přístroje. Díky tomu má řadu mobilních služeb, které u nás nejsou běžné – typicky se hodně využívají mobilní platby, posílání peněz, masivní záležitostí je mobilní online hraní a tak dále.